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Еда

К праздникам: рецепт норвежского рождественского печенья

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Фото: Epicurious | Норвежское рождественское печенье

Это печенье готовят в Норвегии на протяжении поколений.

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Скоро Рождество и Новый год и стоит подготовить праздничное меню. Это норвежское рождественское печенье – традиционный рецепт. Оно прекрасно получается, его легко готовить и оно хранится в банке. Рецептом поделились на сайте Epicurious.

Норвежское рождественское печенье

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • чашка сахара;
  • 3 чашки муки;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • соленое сливочное масло 350 г;
  • молотая корица – щепотка;
  • молотый имбирь – щепотка;
  • разноцветные сахарные палочки для украшения.

Взбейте одно яйцо с чашкой сахара. Просейте 3 чашки муки и 1 чайную ложку порошка для выпечки (разрыхлителя), добавьте 350 граммов соленого масла.

Взбейте миксером на небольшой скорости до густоты. Добавьте корицу и имбирь для аромата.

Вымесите тесто руками. Охлаждайте тесто в течение часа, завернув в пищевую пленку. Духовку разогрейте до 190 градусов.

Слегка взбейте вилкой второе яйцо. Разделите тесто на порции, скатайте в шарики и разложите по противню, застеленному пергаментом на расстоянии 3 см друг от друга.

Сплющите каждый из шариков пальцем. Смажьте поверхность взбитым яйцом и окуните в разноцветные сахарные палочки. Запекайте около 20 минут.

Перед подачей остудите и храните в стеклянной банке.

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