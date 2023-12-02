К праздникам: рецепт норвежского рождественского печенья

Это печенье готовят в Норвегии на протяжении поколений.

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Скоро Рождество и Новый год и стоит подготовить праздничное меню. Это норвежское рождественское печенье – традиционный рецепт. Оно прекрасно получается, его легко готовить и оно хранится в банке. Рецептом поделились на сайте Epicurious.

Норвежское рождественское печенье

Ингредиенты:

2 яйца;

чашка сахара;

3 чашки муки;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соленое сливочное масло 350 г;

молотая корица – щепотка;

молотый имбирь – щепотка;

разноцветные сахарные палочки для украшения.

Взбейте одно яйцо с чашкой сахара. Просейте 3 чашки муки и 1 чайную ложку порошка для выпечки (разрыхлителя), добавьте 350 граммов соленого масла.

Взбейте миксером на небольшой скорости до густоты. Добавьте корицу и имбирь для аромата.

Вымесите тесто руками. Охлаждайте тесто в течение часа, завернув в пищевую пленку. Духовку разогрейте до 190 градусов.

Слегка взбейте вилкой второе яйцо. Разделите тесто на порции, скатайте в шарики и разложите по противню, застеленному пергаментом на расстоянии 3 см друг от друга.

Сплющите каждый из шариков пальцем. Смажьте поверхность взбитым яйцом и окуните в разноцветные сахарные палочки. Запекайте около 20 минут.

Перед подачей остудите и храните в стеклянной банке.

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