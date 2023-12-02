До свят: рецепт норвезького різдвяного печива

Це печиво готують у Норвегії протягом поколінь.

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Скоро Різдво та Новий рік і варто підготувати святкове меню. Це норвезьке різдвяне печиво — традиційний рецепт. Воно чудово виходить, його легко готувати і воно зберігається в банці. Рецептом поділилися на сайті Epicurious.

Норвезьке різдвяне печиво

Інгредієнти:

2 яйця;

чашка цукру;

3 чашки борошна;

розпушувач — 1 ч. л.;

солоне вершкове масло 350 г;

мелена кориця — щіпка;

мелений імбир — щіпка;

різнокольорові цукрові палички для прикраси.

Збийте одне яйце з чашкою цукру. Просійте 3 чашки борошна та 1 чайну ложку порошку для випічки (розпушувача), додайте 350 грамів солоного масла.

Збийте міксером на невеликій швидкості до густоти. Додайте корицю та імбир для аромату.

Вимісіть тісто руками. Охолоджуйте тісто протягом години, загорнувши в харчову плівку. Духовку розігрійте до 190 градусів.

Злегка збийте виделкою друге яйце. Розділіть тісто на порції, скачайте в кульки та розкладіть по деку, застеленому пергаментом, на відстані 3 см одна від одної.

Сплющіть кожну з кульок пальцем. Змастіть поверхню збитим яйцем і занурте в різнокольорові цукрові палички. Запікайте близько 20 хвилин.

Перед подачею остудіть і зберігайте в скляній банці.

Також ви можете приготувати здобні булочки з цукатами.