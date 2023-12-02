Меню к праздникам: рецепт вегетарианского оливье
Этот рецепт подойдет для тех, кто не хочет добавлять мясо в оливье.
Самое время начинать готовить меню для главной ночи года — и без оливье тут не обойтись. Для тех, кто хочет отведать традиционные салаты, но при этом не объедаться майонезом и колбасой, есть рецепт вегетарианского оливье.
Это простой рецепт традиционного блюда с запеченными овощами, жареными вешенками и майонезом из кешью. Но майонез можно взять и обычный. Рецептом поделились на сайте Vogue.
Оливье
Ингредиенты:
- четыре картофелины;
- две морковки;
- пять маринованных огурцов;
- два свежих огурца;
- лук красный, мелко нарезанный, — одна столовая ложка;
- замороженный зеленый горошек — три столовые ложки;
- свежие вешенки — 250 г.;
- соль, перец и оливковое масло по вкусу.
Для вегетарианского майонеза:
- кешью — 100 г;
- горчица — 2 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- вода — 5 ст. л.;
- сушеный чеснок — половина чайной ложки;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль и перец по вкусу.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите морковь и картофель, нарежьте, сбрызните небольшим количеством оливкового масла и отправьте в духовку примерно на 30 минут. Вешенки тщательно промойте, разогрейте на сковородке небольшое количество масла и обжарьте целиком до золотистого цвета, в конце добавьте соль и перец. Зеленый горошек разморозьте. Очень мелко нарежьте все ингредиенты для салата, по желанию можно добавить немного кислого яблока или авокадо. Количество ингредиентов варьируется в зависимости от вашего вкуса. Смело добавляйте больше свежих огурцов, если хотите сделать салат сочнее, или больше моркови, чтобы придать ему сладкий привкус.
И делайте соус. Кешью замочите в холодной воде на пару часов или, что лучше, на ночь. Промойте орехи и отправьте в блендер со всеми остальными ингредиентами. Тщательно взбейте до кремовой текстуры. Пробуйте в процессе приготовления и по необходимости добавьте чуть больше лимонного сока, воды или соли. Заправьте салат кешью-майонезом, украсьте зеленью и подавайте на стол.
Также вы можете приготовить оригинальный оливье с копченой скумбрией.