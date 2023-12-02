Меню к праздникам: рецепт вегетарианского оливье

Этот рецепт подойдет для тех, кто не хочет добавлять мясо в оливье.

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Самое время начинать готовить меню для главной ночи года — и без оливье тут не обойтись. Для тех, кто хочет отведать традиционные салаты, но при этом не объедаться майонезом и колбасой, есть рецепт вегетарианского оливье.

Это простой рецепт традиционного блюда с запеченными овощами, жареными вешенками и майонезом из кешью. Но майонез можно взять и обычный. Рецептом поделились на сайте Vogue.

Оливье

Ингредиенты:

четыре картофелины;

две морковки;

пять маринованных огурцов;

два свежих огурца;

лук красный, мелко нарезанный, — одна столовая ложка;

замороженный зеленый горошек — три столовые ложки;

свежие вешенки — 250 г.;

соль, перец и оливковое масло по вкусу.

Для вегетарианского майонеза:

кешью — 100 г;

горчица — 2 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

вода — 5 ст. л.;

сушеный чеснок — половина чайной ложки;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите морковь и картофель, нарежьте, сбрызните небольшим количеством оливкового масла и отправьте в духовку примерно на 30 минут. Вешенки тщательно промойте, разогрейте на сковородке небольшое количество масла и обжарьте целиком до золотистого цвета, в конце добавьте соль и перец. Зеленый горошек разморозьте. Очень мелко нарежьте все ингредиенты для салата, по желанию можно добавить немного кислого яблока или авокадо. Количество ингредиентов варьируется в зависимости от вашего вкуса. Смело добавляйте больше свежих огурцов, если хотите сделать салат сочнее, или больше моркови, чтобы придать ему сладкий привкус.

И делайте соус. Кешью замочите в холодной воде на пару часов или, что лучше, на ночь. Промойте орехи и отправьте в блендер со всеми остальными ингредиентами. Тщательно взбейте до кремовой текстуры. Пробуйте в процессе приготовления и по необходимости добавьте чуть больше лимонного сока, воды или соли. Заправьте салат кешью-майонезом, украсьте зеленью и подавайте на стол.

Также вы можете приготовить оригинальный оливье с копченой скумбрией.