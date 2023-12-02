Меню до свят: рецепт вегетаріанського олів'є

Цей рецепт підійде для тих, хто не хоче додавати м'ясо в олів'є.

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Саме час починати готувати меню для головної ночі року — і без олів'є тут не обійтися. Для тих, хто хоче скуштувати традиційні салати, але при цьому не об'їдатися майонезом і ковбасою, є рецепт вегетаріанського олів'є.

Це простий рецепт традиційної страви із запеченими овочами, смаженими гливами та майонезом із кеш'ю. Але майонез можна взяти і звичайний. Рецептом поділилися на сайті Vogue.

Олів'є

Інгредієнти:

чотири картоплини;

дві морквини;

п'ять маринованих огірків;

два свіжих огірки;

цибуля червона, дрібно нарізана, — одна столова ложка;

заморожений зелений горошок — три столові ложки;

свіжі гливи — 250 г.;

сіль, перець та оливкова олія за смаком.

Для вегетаріанського майонезу:

кеш'ю — 100 г;

гірчиця — 2 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

вода — 5 ст. л.;

сушений часник — половина чайної ложки;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль і перець за смаком.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть моркву та картоплю, наріжте, збризніть невеликою кількістю оливкової олії та відправте в духовку приблизно на 30 хвилин. Гливи ретельно промийте, розігрійте на сковорідці невелику кількість олії та обсмажте цілими до золотистого кольору, наприкінці додайте сіль і перець. Зелений горошок розморозьте. Дуже дрібно наріжте всі інгредієнти для салату, за бажанням можна додати трохи кислого яблука або авокадо. Кількість інгредієнтів варіюється залежно від вашого смаку. Сміливо додавайте більше свіжих огірків, якщо хочете зробити салат соковитішим, або більше моркви, щоб надати йому солодкого присмаку.

І робіть соус. Кеш'ю замочіть у холодній воді на кілька годин або, що краще, на ніч. Промийте горіхи і відправте в блендер з усіма іншими інгредієнтами. Ретельно збийте до кремової текстури. Пробуйте в процесі приготування і за необхідності додайте трохи більше лимонного соку, води або солі. Заправте салат кеш'ю-майонезом, прикрасьте зеленню і подавайте на стіл.

Також ви можете приготувати оригінальний олів'є з копченою скумбрією.