Быстро и сытно: суп из картофеля и лука-порея со сливками

Рецепт рассчитан на четыре порции. Приготовление супа начинается с ароматной основы.

Суп из картофеля и лука-порея считается одним из классических блюд. И стоит ли удивляться: он согревает, питает и его очень легко приготовить. В отличие от других рецептов супа из картофеля и лука-порея, для этой версии требуется всего несколько ингредиентов, пишет Taste.

Приготовление супа начинается с ароматной основы из чеснока и лука (как и во многих традиционных французских рецептах), после чего добавляются картофель, лук-порей, бульон и сливки. Помните: если вы готовите заранее, добавляйте сливки только непосредственно перед подачей на стол, чтобы они не свернулись.

Ингредиенты

60 мл оливкового масла;

1 репчатый лук;

1 зубчик чеснока;

700 г картофеля;

2 лука-порея (только светлая часть);

1,25 л овощного бульона;

125 мл (1/2 стакана) густых сливок;

3 ломтика вчерашнего белого хлеба (без корочки);

10 мл оливкового масла (дополнительно для гренок и для подачи);

2 столовые ложки мелко зеленого свежего лука.

Приготовление

Шаг 1

Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте порезанный репчатый лук и измельченный чеснок (можно выдавить через пресс) и слегка обжарьте, помешивая, 3 минуты или пока лук не станет мягким. Добавьте картофель, порезанный кубиками, затем мелко нарезанный лук-порей. Готовьте, помешивая, 5 минут или пока лук-порей не станет мягким.

Шаг 2

Добавьте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите, не накрывая крышкой, в течение 20 минут до готовности картофеля. Снимите с огня и оставьте на 10 минут, чтобы остыл.

Шаг 3

Тем временем разогрейте духовку до 200С или 180С с конвекцией. Поместите нарезанный кубиками хлеб на противень. Сбрызните оставшимся маслом и перемешайте, чтобы хлеб был равномерно покрыт. Поджарьте в разогретой духовке, время от времени встряхивая, в течение 10-15 минут или до хрустящей корочки. Достаньте гренки из духовки и отложите в сторону.

Шаг 4

Блендером взбейте остывший суп. После этого поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте сливки и перемешайте. Готовьте, помешивая, 5-10 минут. Попробуйте и приправьте солью.

Шаг 5

Разлейте суп по сервировочным тарелкам. Посыпьте сверху гренками, измельченным зеленым луком, сбрызните оливковым маслом и сразу же подавайте. Приятного аппетита!

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