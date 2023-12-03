Быстро и сытно: суп из картофеля и лука-порея со сливками
Рецепт рассчитан на четыре порции. Приготовление супа начинается с ароматной основы.
Суп из картофеля и лука-порея считается одним из классических блюд. И стоит ли удивляться: он согревает, питает и его очень легко приготовить. В отличие от других рецептов супа из картофеля и лука-порея, для этой версии требуется всего несколько ингредиентов, пишет Taste.
Приготовление супа начинается с ароматной основы из чеснока и лука (как и во многих традиционных французских рецептах), после чего добавляются картофель, лук-порей, бульон и сливки. Помните: если вы готовите заранее, добавляйте сливки только непосредственно перед подачей на стол, чтобы они не свернулись.
Ингредиенты
- 60 мл оливкового масла;
- 1 репчатый лук;
- 1 зубчик чеснока;
- 700 г картофеля;
- 2 лука-порея (только светлая часть);
- 1,25 л овощного бульона;
- 125 мл (1/2 стакана) густых сливок;
- 3 ломтика вчерашнего белого хлеба (без корочки);
- 10 мл оливкового масла (дополнительно для гренок и для подачи);
- 2 столовые ложки мелко зеленого свежего лука.
Приготовление
Шаг 1
Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте порезанный репчатый лук и измельченный чеснок (можно выдавить через пресс) и слегка обжарьте, помешивая, 3 минуты или пока лук не станет мягким. Добавьте картофель, порезанный кубиками, затем мелко нарезанный лук-порей. Готовьте, помешивая, 5 минут или пока лук-порей не станет мягким.
Шаг 2
Добавьте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите, не накрывая крышкой, в течение 20 минут до готовности картофеля. Снимите с огня и оставьте на 10 минут, чтобы остыл.
Шаг 3
Тем временем разогрейте духовку до 200С или 180С с конвекцией. Поместите нарезанный кубиками хлеб на противень. Сбрызните оставшимся маслом и перемешайте, чтобы хлеб был равномерно покрыт. Поджарьте в разогретой духовке, время от времени встряхивая, в течение 10-15 минут или до хрустящей корочки. Достаньте гренки из духовки и отложите в сторону.
Шаг 4
Блендером взбейте остывший суп. После этого поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте сливки и перемешайте. Готовьте, помешивая, 5-10 минут. Попробуйте и приправьте солью.
Шаг 5
Разлейте суп по сервировочным тарелкам. Посыпьте сверху гренками, измельченным зеленым луком, сбрызните оливковым маслом и сразу же подавайте. Приятного аппетита!
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