Швидко і ситно: суп із картоплі та цибулі-порею з вершками

Рецепт розрахований на чотири порції. Приготування супу починається з ароматної основи.

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Суп із картоплі та цибулі-порею вважається однією з класичних страв. І чи варто дивуватися: він зігріває, живить і його дуже легко приготувати. На відміну від інших рецептів супу з картоплі та цибулі-порею, для цієї версії потрібно всього кілька інгредієнтів, пише Taste.

Приготування супу починається з ароматної основи з часнику та цибулі (як і в багатьох традиційних французьких рецептах), після чого додаються картопля, цибуля-порей, бульйон і вершки. Пам'ятайте: якщо ви готуєте заздалегідь, додавайте вершки тільки безпосередньо перед подачею на стіл, щоб вони не згорнулися.

Інгредієнти

60 мл оливкової олії;

1 ріпчаста цибуля;

1 зубчик часнику;

700 г картоплі;

2 цибулі-порея (тільки світла частина);

1,25 л овочевого бульйону;

125 мл (1/2 склянки) густих вершків;

3 скибочки вчорашнього білого хліба (без скоринки);

10 мл оливкової олії (додатково для грінок і для подачі);

2 столові ложки дрібно зеленої свіжої цибулі.

Приготування

Крок 1

Нагрійте оливкову олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте порізану ріпчасту цибулю і подрібнений часник (можна вичавити через прес) і злегка обсмажте, помішуючи, 3 хвилини або поки цибуля не стане м'якою. Додайте картоплю, порізану кубиками, потім дрібно нарізану цибулю-порей. Готуйте, помішуючи, 5 хвилин або поки цибуля-порей не стане м'якою.

Крок 2

Додайте овочевий бульйон і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середнього і варіть, не накриваючи кришкою, протягом 20 хвилин до готовності картоплі. Зніміть з вогню і залиште на 10 хвилин, щоб охолола.

Крок 3

Тим часом розігрійте духовку до 200С або 180С з конвекцією. Помістіть нарізаний кубиками хліб на деко. Збризніть олією, що залишилася, і перемішайте, щоб хліб був рівномірно покритий. Підсмажте в розігрітій духовці, час від часу струшуючи, протягом 10-15 хвилин або до хрусткої скоринки. Дістаньте грінки з духовки та відкладіть убік.

Крок 4

Блендером збийте остиглий суп. Після цього поставте каструлю на середній вогонь. Додайте вершки та перемішайте. Готуйте, помішуючи, 5-10 хвилин. Спробуйте та приправте сіллю.

Крок 5

Розлийте суп по сервірувальних тарілках. Посипте зверху грінками, подрібненою зеленою цибулею, збризніть оливковою олією і відразу ж подавайте. Смачного!

Раніше Фокус писав, як приготувати салат зі смаженими печерицями.