Борщевая заготовка на всю зиму: вкусно, просто и доступно

Если такую борщевую заправку использовать в овощном или грибном бульоне, то такой борщ подойдет как постное блюдо.

Казалось бы — что может быть проще для украинской господыни: приготовить густой, сытный и душистый борщ. Ведь это настоящее национальное достояние! А вот о том, как иметь под рукой овощную заготовку для такого первого блюда в любое время, рассказывает сайт 1000 menu.

К тому же, такую заправку можно подготовить в сезон овощей, когда они более доступны по цене. Да и в ненастную осень или в трескучие морозы не надо будет идти в магазин или супермаркет за его ингредиентами.

Борщевая заготовка в банках с капустой и свеклой

Ингредиенты на 2 порции:

свекла — 400 г;

морковь — 250 г;

лук — 250 г;

капуста белокачанная — 400 г;

помидоры — 250 г;

вода — 50 мл;

подсолнечное масло — 50 мл;

уксус — 25 мл;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 1 ст. л.

Подготовьте продукты, овощи промойте под проточной водой.

Свеклу и морковь очистите и натрите на крупной терке.

Белокачанную капусту нашинкуйте острым ножом либо с помощью специальной терки.

У помидоров удалите плодоножки и нарежьте средними кубиками. Некоторые хозяйки предварительно снимают с них кожицу, тогда консистенция заправки будет более нежной. Для этого сделайте острым ножом сверху помидоров надрезы крест-накрест. Опустите их в кипяток буквально на 1-2 минуты, а затем достаньте, немного охладите — кожица легко снимется.

Лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. Если лук мелкий, то можно нарезать кольцами. Кстати, вот вам лайфхак: разделочная доска не впитает луковый запах, если перед нарезкой натереть ее кусочком лимона.

Сложите все подготовленные овощи в большую кастрюлю, всыпьте соль, сахар, влейте подсолнечное масло и воду.

Варите овощи в течение 20 минут на среднем огне, периодически перемешивая их, чтобы не подгорели. Буквально за минуту до окончания варки влейте уксус, перемешайте и сразу разложите борщевую заправку по стерилизованным банкам. Закатайте или закрутите стерильными крышками. Остудите банки в перевернутом виде, и лучше под одеялом, пледом. Заготовка должна храниться при комнатной температуре.

Борщ с зимней заготовкой

Наконец вы решили сварить душистый борщ с приготовленной заранее заготовкой. Добавьте такую заправку в мясной бульон с уже отваренным картофелем и пусть покипит в течение 5 минут. В целом у вас должно получиться из такой порции заготовки около 1,2 литра борща.

И еще один нюанс вкусного борща — в нем очень многое зависит от свеклы, поэтому выбирайте ее для заготовки тщательно и, не скупясь, отдавайте предпочтение домашней.

Ранее Фокус писал, как приготовить борщовую заправку с фасолью.