Брюссельская капуста с грибами в винно-сливочном соусе: рецепт оригинального гарнира (фото)

Капуста, приготовленная таким способом, буквально тает во рту, а грибы придают блюду особой пикантности.

Гарнир с брюссельской капустой и грибами будет замечательным гарниром в праздничный или в любой другой день. Соус на основе вина и сливок точно понравится вашим гостям или членам семьи, пишет The Modernproper.

Ингредиенты

700 г брюссельской капусты, обрезанной и разрезанной вдоль пополам;

4 столовые ложки оливкового масла экстракласса;

1½ чайной ложки соли;

2 больших лука-шалот, очень тонко нарезанных;

½ стакана растительного масла;

3 столовые ложки несоленого сливочного масла;

450 г лесных грибов (можно замороженных), нарезанных кусочками по 3,5 см (если лесных грибов нет, можно взять шампиньоны);

1 стакан белого сухого вина (например, Совиньон Блан или другое, какое любите);

½ стакана густых сливок;

свежемолотый черный перец для подачи.

Фото: The Modernproper/Гейл МакЛеод

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°С, поставив решетку в центральное положение. Выложите брюссельскую капусту на противень с бортиками, сбрызните 3 столовыми ложками оливкового масла и перемешайте. Разложите их ровным слоем и приправьте 1 чайной ложкой соли. Запекайте пока она не станет мягкой и не подрумянится около 25 минут. Тем временем нагрейте растительное масло в сковороде на средне-сильном огне. Как только масло начнет закипать, добавьте лук-шалот и готовьте, часто помешивая, до золотисто-коричневого цвета 7–10 минут. Шумовкой переложите лук-шалот на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Посолите и дайте остыть. Вылейте оставшееся масло и верните сковороду на средний или сильный огонь. Добавьте оставшуюся 1 столовую ложку оливкового масла и сливочное масло. Как только масло растает, добавьте грибы и готовьте, время от времени помешивая, пока грибы не станут золотисто-коричневыми и мягкими, приблизительно 5–8 минут. Приправьте оставшейся половиной чайной ложки соли и добавьте вино. Готовьте, пока вино не уварится вдвое, около 3-4 минут. Добавьте брюссельскую капусту и густые сливки и готовьте, помешивая, пока сливки не загустеют и не покроют брюссельскую капусту, приблизительно 5 минут. Приправьте по вкусу солью и перцем и подавайте с жареным луком-шалотом.

Оригинальный гарнир к мясу или рыбе готов!

Фото: The Modernproper/Гейл МакЛеод

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