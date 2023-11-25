Вкусное блюдо на ужин: как правильно приготовить куриные ножки на сковороде

Вам потребуется только курица и приправы.

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Если вам нравится жареная курица, но не хотите разогревать духовку, то вы можете приготовить курицу на сковороде.

Для приготовления этого блюда вам понадобится только три ингредиента: курица, ароматные травы и вино, но если у вас дома нет вина, то его можно не добавлять.

Мы использовали розмарин и лавровый лист, но вы можете приправить курицу шалфеем, майораном, или тимьяном. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Если у вас нет бульона, можно просто добавить пару ложек горячей воды.

Жареные куриные ножки

Ингредиенты:

6 куриных ножек;

3 столовые ложки оливкового масла;

розмарин и лавровый лист (или ароматные травы по вкусу);

полстакана белого вина;

несколько столовых ложек овощного бульона при необходимости;

соль, перец.

Чтобы приготовить жареные куриные ножки, сначала снимите с курицы большую часть кожи. Ножки вымойте и тщательно высушите. На сковороде нагрейте три столовые ложки оливкового масла и обжарьте мясо на сильном огне. Добавьте приправы.

Переверните их и продолжайте готовить еще несколько минут. Добавьте белое вино и дайте ему испариться.

Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте мясо на медленном огне 40 минут. Время от времени проверяйте, при необходимости добавляйте несколько столовых ложек горячего овощного бульона. Подавайте жареные куриные ножки сразу же.

Идеально к жареным ножкам подойдет картофельное пюре.