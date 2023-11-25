Смачна страва на вечерю: як правильно приготувати курячі ніжки на сковороді

Вам знадобиться тільки курка та приправи.

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Якщо вам подобається смажена курка, але не хочете розігрівати духовку, то ви можете приготувати курку на сковороді.

Для приготування цієї страви вам знадобиться лише три інгредієнти: курка, ароматні трави та вино, але якщо у вас вдома немає вина, то його можна не додавати.

Ми використовували розмарин і лавровий лист, але ви можете приправити курку шавлією, майораном або чебрецем. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Якщо у вас немає бульйону, можна просто додати кілька ложок гарячої води.

Смажені курячі ніжки

Інгредієнти:

6 курячих ніжок;

3 столові ложки оливкової олії;

розмарин і лавровий лист (або ароматні трави за смаком);

півсклянки білого вина;

кілька столових ложок овочевого бульйону за потреби;

сіль, перець.

Щоб приготувати смажені курячі ніжки, спочатку зніміть з курки більшу частину шкіри. Ніжки вимийте та ретельно висушіть. На пательні нагрійте три столові ложки оливкової олії та обсмажте м'ясо на сильному вогні. Додайте приправи.

Переверніть їх і продовжуйте готувати ще кілька хвилин. Додайте біле вино і дайте йому випаруватися.

Зменшіть вогонь, накрийте кришкою і готуйте м'ясо на повільному вогні 40 хвилин. Час від часу перевіряйте, за потреби додавайте кілька столових ложок гарячого овочевого бульйону. Подавайте смажені курячі ніжки відразу ж.

Ідеально до смажених ніжок підійде картопляне пюре.