Чудодейственное сало в банках: три рецепта заготовки на зиму

Чтобы сало получилось нежным на вкус, выбирайте его для зимней заготовки с тоненькой корочкой и с наименьшим количеством жилок.

Сало — еще одно национальное достояние украинского народа, продукт, который содержит витамины А, E, D, F, микроэлемент селен, что превращает его в кладезь полезных веществ. Как закрыть сало в банки на зиму, рассказало информагентство УНИАН.

Сало в банке для длительного хранения — вкусное и ароматное, законсервированное в рассоле со специями. Лучше для засолки выбирать сало с прожилками мяса — оно получится намного вкуснее. Доступные ингредиенты, легкое приготовление, а блюдо настолько аппетитное, что съедается значительно раньше, чем заканчивается срок хранения.

Соленое сало — рецепт с чесноком

Ингредиенты:

сало — 2 кг;

вода — 5 стаканов;

соль — 200 г;

чеснок — 1 головка;

лавровый лист — 4 шт.;

перец горошком — по вкусу.

Сало промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками.

Воду вылить в кастрюлю, посолить и довести до кипения. Снять с огня, остудить.

Чеснок очистить и натереть им сало. Лавровый лист вымыть и обсушить.

Выложить сало в банку, перекладывая его слои перцем и лавровым листом.

Когда банка будет заполнена, вылить горячий рассол и прикрыть банку крышкой.

Выдерживать три дня, а затем плотно закрыть крышку и убрать заготовку в холодильник на 3-5 дней.

После этого достать сало из банки, натереть солью и специями, затем завернуть сало в бумагу и положить в холодильник. Через сутки закуска будет готова. Такое сало можно употреблять сразу или убрать в морозилку до зимы.

Сало на зиму в рассоле горячим способом

Ингредиенты:

сало с мясными прожилками — 1 кг;

чеснок — 4-5 зубчиков;

соль — 5 ст. л.;

лавровый лист — 5 шт.;

молотый душистый перец — 1,5 ч. л.;

сушеный укроп — 1 ч. л.;

вода — 1 л;

тмин, кориандр, специи — по вкусу.

Промыть и обсушить сало. Если кусок толстый, то лучше сделать на сале надрезы.

Чеснок очистить, крупно нарезать, добавить его вместе с солью, лавровым листом, душистым перцем и укропом в кастрюлю с водой. Довести до кипения и варить 3-4 минуты.

Залить сало рассолом так, чтобы жидкость полностью покрыла его. Затем остудить, накрыть крышкой и убрать в холодильник на три дня.

Достать сало, обсушить, натереть специями, завернуть продукт в пленку или фольгу и убрать в холодильник или морозилку.

Сало в банке для длительного хранения

Ингредиенты:

сало — 1,5 кг;

вода — 2,5 л;

соль — 100 г;

чеснок — 6 зубчиков;

лавровый лист — 6 шт.;

душистый черный перец — 1 ч. л.;

перец черный горошком — 1 ч. л.

Воду вылить в кастрюлю, посолить, довести до кипения.

Сало промыть, обсушить, нарезать кусочками. В стерилизованные банки выложить специи и чеснок, затем — кусочки сала. Сверху вылить рассол и закатать банки.

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