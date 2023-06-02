"Ваш борщ очень напоминает российские щи": украинские пограничники потролили белорусов (видео)

Белорусские пограничники пытались переманить украинских коллег борщом, но украинцы дали им понять, что пока те помогают России, у них нет ничего общего, в том числе и борща.

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Пограничники республики Беларусь на границе с Украиной транслировали аудиообращение о сходстве украинского и белорусского народов, рассказывая о "схожих борщах". Украинские пограничники дали достойный ответ белорусам, указав на то, что сейчас их борщ больше напоминает "тюремную баланду". Видео обращение к белорусам выложила Государственная пограничная служба.

"Ваш борщ теперь очень напоминает российские щи. Это не то, что было до того момента, когда использовали нож и воткнули его нам в спину. Жаль иметь соседей, которые променяли братство и хотят быть рабами, так что вы не имеете с нами ничего общего. Запишите себе в свою память и кулинарную книгу, что украинцы — свободолюбивая нация, которая борется за свою независимость, но вы на такое не способны и много лет находитесь в плену у одного тирана и одного бункерного деда. Ваше нынешнее "картофельное варево" по консистенции напоминает тюремную баланду, совсем не похожую на наш украинский борщ. Мы — не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ. Вам нужно сменить ингредиенты, стать свободным народом, а не изнасилованным", — говорится в сообщении.

До этого белорусские пограничники пытались переманить своих украинских визави с помощью борщей и включали аудио о "борщах-соседях".

"Не забывайте, что украинский и белорусский борщ — очень похожие между собой. И то, и другое — это практически тот же борщ. Украинский и белорусский борщ — это и "борщи-соседи", и "борщи-родственники". В европейской кухне не нет ни одного блюда, которое хотя бы отдаленно напоминало борщ. Вот почему борщ — это еще и одна из основ нашей общей восточнославянской идентичности", — говорилось в обращении.

Напомним, что украинские пограничники включают белорусским коллегам сирена воздушной тревоги, чтобы показать, как это украинцам слышать вой сирены несколько раз в день.

Ранее украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг, который считается историческим национальным символом Беларуси и используется белорусской оппозицией.