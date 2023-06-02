"Ваш борщ дуже нагадує російські щі": українські прикордонники потролили білорусів (відео)

Білоруські прикордонники намагалися переманити українських колег борщем, але українці дали їм зрозуміти, що допоки ті допомагають Росії, у них немає нічого спільного, зокрема, й борщу.

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Прикордонники республіки Білорусь на кордоні з Україною транслювали аудіозвернення про схожість українського та білоруського народів, розповідаючи про "схожі борщі". Українські прикордонники дали гідну відповідь білорусам, вказавши на те, що зараз їхній борщ більше нагадує "тюремну баланду". Відео звернення до білорусів виклала Державна прикордонна служба.

"Ваш борщ тепер дуже нагадує російські щі. Це не те, що було до того моменту, коли використали ніж і вткнули його нам у спину. Шкода мати сусідів, які проміняли братерство і хочуть бути рабами, тож не мають з нами нічого спільного. Запишіть собі у свою пам'ять і кулінарну книгу, що українці — вільнолюбна нація, яка бореться за свою незалежність, але ви на таке не здатні. І багато років перебуваєте у полоні в одного тирана і одного бункерного діда. Ваше нинішнє "бульбяне вариво" за консистенцією нагадує тюремну баланду, зовсім не схожу на наш український борщ. Ми — не раби, щоб куштувати вашого білоруського борщу. Вам потрібно змінити інгредієнти, стати вільним народом, а не зґвалтованим", — йдеться у повідомленні.

До цього білоруські прикордонники намагалися переманити своїх українських візаві за допомогою борщів і вмикали аудіо про "борщі-сусіди".

"Не забувайте, що український та білоруський борщ — дуже схожі між собою. І те, і інше — це практично той самий борщ. Український та білоруський борщ — це і "борщі-сусіди", і "борщі-родичі". Європейська кухня не має жодної страви, яка хоча б віддалено нагадувала борщ. Ось чому борщ — це ще й одна із засад нашої спільної східнослов'янської ідентичності", — йшлося у зверненні.

Нагадаємо, що українські прикордонники вмикають білоруським колегам сирену повітряної тривоги, щоб показати, як це українцям чути виття сирени кілька разів на день.

Раніше Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили біло-червоно-білий прапор, який вважається історичним національним символом Білорусі та використовується білоруською опозицією.