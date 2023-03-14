Знову тролять: українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили біло-червоний прапор

Прапор, який використовує білоруська опозиція, встановили між Гомельською та Житомирською областями двох держав. Так українці відреагували на пропагандистські білборди своїх колег із сусідньої країни.

Related video

Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили біло-червоно-білий прапор. Про це у вівторок, 14 березня, повідомляє білоруський Telegram-канал "Кордон ФМ", близький до силовиків.

Прапор, який вважається історичним національним символом Білорусі та використовується білоруською опозицією, встановили на флагштоку поряд із українським прапором.

В опозиційних білоруських ЗМІ уточнюють, що прапор вивісили на прикордонному пункті між Гомельською областю Білорусі та Житомирською областю України.

Так, українці, ймовірно, відреагували на пропагандистські білборди, встановлені на білоруській стороні. На одному з них зображено українську столицю, а в лупі — американський військовий на тлі прапора США. Це доповнює фраза: "Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів".

Українці не вперше вішають біло-червоно-білий прапор зі свого боку. Аналогічний інцидент уже був у жовтні 2022 року. Тоді ініціативу виявили прикордонники на переході Дивин — Самари.

Біло-червоно-білий прапор був державним до референдуму 1995 року, після якого його замінили.

11 березня білоруські прикордонники також нарікали на українських колег. Тоді їм не сподобався манекен на ім'я Валера, якого повісили українські військові.

6 січня прикордонники з Білорусі розповідали про "образливі жести", які нібито показують силовики з боку України. Як доказ зняли сюжет, де, ймовірно, український прикордонник спочатку махає рукою, а потім проводить по горлу.