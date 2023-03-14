Снова троллят: украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красный флаг

Флаг, который использует белорусская оппозиция, установили между Гомельской и Житомирской областями двух государств. Таким образом украинцы отреагировали на пропагандистские билборды своих коллег из соседней страны.

Related video

Украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красно-белый флаг. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает белорусский Telegram-канал "Граница ФМ", близкий к силовикам.

Флаг, который считается историческим национальным символом Беларуси и используется белорусской оппозицией, установили на флагштоке рядом с украинским флагом.

В оппозиционных белорусских СМИ уточняют, что флаг вывесили на пограничном пункте между Гомельской областью Беларуси и Житомирской областью Украины.

Таким образом украинцы, предположительно, отреагировали на пропагандистские билборды, установленные на белорусской стороне. На одном из них изображена украинская столица, а в лупе — американский военный на фоне флага США. Это дополняет фраза: "Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов".

Украинцы не впервые вешают бело-красно-белый флаг на своей стороне. Аналогичный инцидент уже был в октябре 2022 года. Тогда инициативу проявили пограничники на переходе Дивин — Самары.

Бело-красно-белый флаг являлся государственным до референдума 1995 года, после которого его заменили.

11 марта белорусские пограничники также жаловались на украинских коллег. В тот раз им не понравился манекен по имени Валера, которого повесили украинские военные.

6 января пограничники из Беларуси рассказывали об "оскорбительных жестах", которые якобы показывают силовики со стороны Украины. В качестве доказательства сняли сюжет, где предположительно украинский пограничник сначала машет рукой, а потом проводит по горлу.