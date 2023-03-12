Ответ на "Валеру": белорусы на границе с Украиной поставили борды о США и Второй мировой (видео)

По информации СМИ, плакаты установлены на пяти пунктах пропуска между странами. В такой способ Беларусь пытается намекнуть на "виновника" войны в Украине.

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В Беларуси сразу на нескольких КПП с Украиной начали появляться пропагандистские плакаты. Об этом свидетельствуют ролики, которые начали распространять по сети, сообщает Фокус.

Белорусские пограничники неоднократно жаловались на "провокации" со стороны украинских коллег, а манекен российского солдата по имени "Валера" и вовсе их разозлил.

После этого на контрольно-пропускных пунктах Беларуси и Украины появились билборды с неоднозначными надписями. На одном из них изображена украинская столица, а в лупе — американский военный на фоне флага США. Это дополняет фраза: "Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов".

На втором плакате изображены кадры со Второй мировой войны и фраза "Беларусь помнит".

Издание "БелТа" отмечает, что билборды установлены в пунктах пропуска "Новая Рудня — Выступовичи", "Глушкевичи — Майдан Копищанский", "Трушино — Вичевка", "Верхний Теребежов — Городище", "Ольманы — Переброды". Всего таковых 12, о чем свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Стоит отметить, что накануне государственный телеканал Беларуси "ОНТ" снял сюжет с жалобами пограничников на украинских коллег. Они испугались манекена по имени Валера, которого повесили у них на виду украинские военные.

"Установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то устрашения и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны", — пожаловался заместитель начальника пограничной заставы "Глушковичи" Владислав Зенкович.

6 января пограничники из Беларуси обиделись на "оскорбительные жесты" от украинских коллег. По их мнению, украинская сторона ведет себя "провокационно" на госгранице. В качестве доказательства в сюжете демонстрируются кадры, на которых якобы украинский пограничник сперва машет рукой, а потом проводит по горлу.