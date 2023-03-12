Відповідь на "Валеру": білоруси на кордоні з Україною поставили борди про США та Другу світову (відео)

За інформацією ЗМІ, плакати встановлені на п'яти пунктах перепустки між країнами. Таким чином Білорусь намагається натякнути на "винуватця" війни в Україні.

Related video

У Білорусі одразу на кількох КПП з Україною почали з'являтися пропагандистські плакати. Про це свідчать ролики, які почали поширювати мережею, повідомляє Фокус.

Білоруські прикордонники неодноразово скаржилися на "провокації" з боку українських колег, а манекен російського солдата на ім'я "Валера" взагалі розлютив їх.

Після цього на контрольно-пропускних пунктах Білорусі та України з'явилися білборди із неоднозначними написами. На одному з них зображено українську столицю, а в лупі — американський військовий на тлі прапора США. Це доповнює фраза: "Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів".

На другому плакаті зображені кадри з Другої світової війни та фраза "Білорусь пам'ятає".

Видання "БелТа" зазначає, що білборди встановлені в пунктах пропуску "Нова Рудня — Виступовичі", "Глушкевичі — Майдан Копищанський", "Трушине — Вічівка", "Верхній Теребежів — Городище", "Ольмани — Переброди". Усього таких 12, про що свідчать дані Державного прикордонного комітету Білорусі.

Варто зазначити, що напередодні державний телеканал Білорусі "ОНТ" зняв сюжет зі скаргами прикордонників на колег. Вони злякалися манекена на ім'я Валера, якого повісили у них українські військові.

"Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування та психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни", — поскаржився заступник начальника прикордонної застави "Глушковичі" Владислав Зенкович.

6 січня прикордонники з Білорусі образилися на "образливі жести" від українських колег. На їхню думку, українська сторона поводиться "провокаційно" на держкордоні. Як доказ у сюжеті демонструються кадри, на яких нібито український прикордонник спершу махає рукою, а потім проводить по горлу.