Ореховое варенье: кому можно употреблять и как приготовить

Ореховое варенье очень необычное на вкус и крайне полезное для большинства украинцев, поскольку содержит йод.

Мало кто знает, что из грецкого ореха можно приготовить необычайно вкусное и полезное варенье. Такое лакомство можно добавлять в выпечку или есть с чаем, а сиропом рекомендуется поливать оладьи, творог, мороженое. Как приготовить такую вкуснятину, рассказало информагентство УНИАН.

Варенье из грецких орехов на самом деле довольно полезное, потому что богато йодом, которого у большинства украинцев наблюдается дефицит. Это варенье повышает иммунитет, облегчает течение простуды. Полезно оно при заболевании щитовидной железы или лечении импотенции у мужчин.

Однако есть болезни, при которых употребление орехового варенья вредно — это диабет, лишний вес и избыток йода в организме.

Готовят ореховое варенье как из зеленых, так и спелых плодов.

Простое варенье из зеленого грецкого ореха

Ингредиенты:

молодые зеленые грецкие орехи — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 300 мл;

пряности по вкусу — молотая корица, гвоздика, анис, кардамон;

какао — 2 ст. л.

Отберите молодые орехи с мягкой скорлупой, которые легко разрезаются ножом.

Пересыпьте плоды в большую емкость, залейте водой и оставьте на 15-20 дней. Воду нужно менять ежедневно. Зачем это делать? Чтобы из орехов ушла горечь.

После вымачивания можно варить варенье. Для этого смешать 300 мл воды с сахаром и довести до кипения. Варить сироп, пока сахар не растворится.

В сироп выложить орехи и варить варенье 90 минут, пока орехи не станут легко протыкаться зубочисткой. Корицу положить в середине варки орехов, а остальные специи и какао — за 10 минут до конца.

Горячее варенье разлить по стерильным банкам.

Ореховое варенье из спелых орехов и яблок

Ингредиенты:

яблоки — 500 г;

орехи грецкие (ядра) — 100 г;

лимон — 0,5 шт.;

сахар — 500 г;

вода — 200 мл;

душистый перец — 5 шт.;

гвоздика в бутонах — 5 шт.;

корица молотая — 0,5 ч. л.

Яблоки вымыть и очистить от корочки, удалить серединки. Нарезать небольшими кубиками.

Выложить яблоки в кастрюлю, залить водой и засыпать сахаром, выжать сок половины лимона. Добавить гвоздику и душистый перец.

Довести до кипения и варить 15 минут, регулярно помешивая варенье ложкой.

Орехи измельчить блендером или кофемолкой. Добавить их в яблочную смесь и варить еще 15 минут.

За 5 минут до окончания варки добавить в смесь молотую корицу.

Горячее варенье разложить по стерильным банкам и накрыть стерильными крышками.

Напомним, ученые доказали, что одна порция орехов в день поможет снизить риск депрессии.

Ранее Фокус писал: если на постоянной основе употреблять грецкие орехи, миндаль, арахис или фисташки, это продлит вам жизнь.