Ученые доказали, что одна порция орехов в день поможет снизить риск депрессии

Включение орехов в свой рацион имеет множество преимуществ. Орехи являются важным источником многих питательных веществ и, как было доказано, помогают предотвратить некоторые хронические заболевания, защитить от окислительного стресса и воспалений, а также улучшить когнитивные функции.

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Новое исследование подчеркивает еще одно потенциальное преимущество лесных орехов — снижение риска депрессии. В новом исследовании использовались данные 13 504 взрослых из Биобанка Соединенного Королевства (Великобритания) для анализа корреляции между потреблением орехов и депрессией. В начале исследования у каждого участника не было депрессии. Исследовательская группа оценила, развилась ли у испытуемых депрессия и ели ли они орехи (и если да, то сколько они съели). Они пришли к выводу, что более высокое потребление древесных орехов связано с меньшим риском депрессии. Об этом пишет Health.

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Как употребление орехов может помочь снизить риск депрессии

Фото: Freepik

На самом деле, ее так много продуктов столь же питательных, как орехи. Некоторые из этих аспектов питания могут сыграть роль в том, почему употребление орехов поддерживает психическое здоровье.

"Основные компоненты питательного профиля орехов (например, пищевые волокна, жирные кислоты омега-3, фенолы, полифенолы и витамин Е) включают широкий спектр противовоспалительных и антиоксидантных свойств, которые могут способствовать защите от депрессии", — говорит Бруно Биццозеро Перони, научный сотрудник Центра медицинских и социальных исследований (Университет Кастилии-Ла-Манча, Испания) и главный исследователь.

Поскольку усиление воспаления может повлиять на развитие депрессии, нетрудно понять, как орехи связаны с психическим здоровьем. И орехам не нужно много времени, чтобы оказать влияние — всего одна порция в день дала многообещающие результаты.

Исследование показало, что в течение 5,3 лет люди, которые съедали 30 граммов орехов каждый день (примерно горсть), имели на 17% меньший риск развития депрессии.

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Стоит отметить, что защитная связь между потреблением орехов и заболеваемостью депрессией наблюдалась помимо других факторов риска, таких как ожирение, курение, недостаточная физическая активность и некоторые заболевания. Люди, которые вели здоровый образ жизни в дополнение к потреблению орехов, увидели еще большую пользу

Хотя результаты исследования показывают, что употребление горсти орехов каждый день обеспечивает защиту от депрессии, исследователи не могут сказать, что употребление орехов помогает человеку избежать развития депрессии.

Биззозеро объяснил, что, хотя корреляция между потреблением орехов и депрессией может быть установлена, необходимы крупномасштабные и долгосрочные клинические исследования, чтобы лучше понять, как потребление орехов напрямую влияет на риск депрессии, особенно у людей с различным образом жизни и профилем здоровья.

Фото: Freepik

Таким образом, полагаться только на орехи для снижения риска депрессии, возможно, не лучший метод. Если есть настоящие проблемы с депрессией, лучше обратиться за помощью к врачу, а не включать в свой рацион орехи и надеяться на лучшее.

Но это не отменяет других положительных аспектов включения орехов в общий здоровый рацион. Они имеют некоторые впечатляющие потенциальные преимущества, включая контроль веса, здоровье сердца, когнитивное здоровье и поддержку здоровья кишечника.

Таким образом, даже если они не гарантированно снижают риск депрессии, то могут способствовать повышению качества жизни.

Фото: Freepik

Например, данные, опубликованные в BMC Med, показывают, что употребление фисташек три раза в неделю может снизить риск смертности на 39%.

Данные, опубликованные в журнале Nutrients, показали, что фисташки обладают высокой антиоксидантной способностью, сравнимой с эффективностью популярных продуктов, содержащих антиоксиданты, включая чернику, гранат, вишню и красное вино.

"Орехи обеспечивают питательные вещества, стабилизирующие уровень сахара в крови, такие как растительные жиры, клетчатка и белки. И мы знаем, что стабильный уровень сахара в крови, как правило, связан с более высоким уровнем энергии и меньшей утомляемостью", — поделилась Мэри Эллен Фиппс, магистр здравоохранения.

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Если вы готовы выработать привычку съедать горсть орехов каждый день, дипломированный диетолог и специалист по интуитивному питанию для мам Сара Анзловар предложила несколько советов:

добавьте грецкие орехи, кусочки миндаля, фисташки или орехи пекан в утреннюю овсянку или йогурт;

посыпьте салат любыми измельченными орехами;

приготовьте на перекус смесь или гранолу с орехами;

запеките грецкие орехи, миндаль или орехи пекан с различными приправами, чтобы получить ароматный перекус.

Включение орехов в свой рацион может дать вам заряд важных питательных веществ и помочь вам вести здоровый образ жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту