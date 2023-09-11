Учені довели, що одна порція горіхів на день допоможе знизити ризик депресії

Включення горіхів у свій раціон має безліч переваг. Горіхи є важливим джерелом багатьох поживних речовин і, як було доведено, допомагають запобігти деяким хронічним захворюванням, захистити від окисного стресу та запалень, а також поліпшити когнітивні функції.

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Нове дослідження підкреслює ще одну потенційну перевагу лісових горіхів — зниження ризику депресії. У новому дослідженні використовували дані 13 504 дорослих з Біобанку Сполученого Королівства (Велика Британія) для аналізу кореляції між споживанням горіхів та депресією. На початку дослідження у кожного учасника не було депресії. Дослідницька група оцінила, чи розвинулася у випробовуваних депресія і чи їли вони горіхи (і якщо так, то скільки вони з'їли). Вони дійшли висновку, що вище споживання деревних горіхів пов'язане з меншим ризиком депресії. Про це пише Health.

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Як вживання горіхів може допомогти знизити ризик депресії

Фото: Freepik

Насправді, не так багато продуктів настільки ж поживних, як горіхи. Деякі з цих аспектів харчування можуть зіграти роль у тому, чому вживання горіхів підтримує психічне здоров'я.

"Основні компоненти поживного профілю горіхів (наприклад, харчові волокна, жирні кислоти омега-3, феноли, поліфеноли та вітамін Е) містять широкий спектр протизапальних та антиоксидантних властивостей, які можуть сприяти захисту від депресії", — каже Бруно Біццозеро Пероні, науковий співробітник Центру медичних і соціальних досліджень (Університет Кастилії-Ла-Манча, Іспанія) і головний дослідник.

Оскільки посилення запалення може вплинути на розвиток депресії, неважко зрозуміти, як горіхи пов'язані з психічним здоров'ям. І горіхам не потрібно багато часу, щоб вплинути — лише одна порція на день дала багатообіцяючі результати.

Дослідження показало, що протягом 5,3 років люди, які з'їдали 30 грамів горіхів щодня (приблизно жменю), мали на 17% менший ризик розвитку депресії.

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Варто зазначити, що захисний зв'язок між споживанням горіхів і захворюваністю на депресію спостерігався крім інших чинників ризику, таких як ожиріння, куріння, недостатня фізична активність і деякі захворювання. Люди, які вели здоровий спосіб життя на додаток до споживання горіхів, побачили ще більшу користь

Хоча результати дослідження показують, що вживання жмені горіхів щодня забезпечує захист від депресії, дослідники не можуть сказати, що вживання горіхів допомагає людині уникнути розвитку депресії.

Біззозеро пояснив, що, хоча кореляція між споживанням горіхів та депресією може бути встановлена, необхідні великомасштабні та довгострокові клінічні дослідження, щоб краще зрозуміти, як споживання горіхів безпосередньо впливає на ризик депресії, особливо в людей з різним способом життя і профілем здоров'я.

Фото: Freepik

Таким чином, покладатися тільки на горіхи для зниження ризику депресії, можливо, не найкращий метод. Якщо є справжні проблеми з депресією, краще звернутися по допомогу до лікаря, а не додавати до свого раціону горіхи і сподіватися на краще.

Але це не скасовує інших позитивних аспектів включення горіхів у загальний здоровий раціон. Вони мають деякі вражаючі потенційні переваги, включно з контролем ваги, здоров'ям серця, когнітивним здоров'ям й підтримкою здоров'я кишечника.

Таким чином, навіть якщо вони не гарантовано знижують ризик депресії, то можуть сприяти підвищенню якості життя.

Фото: Freepik

Наприклад, дані, опубліковані в BMC Med, показують, що вживання фісташок тричі на тиждень може знизити ризик смертності на 39%.

Дані, опубліковані в журналі Nutrients, засвідчили, що фісташки мають високу антиоксидантну здатність, яку можна порівняти з ефективністю популярних продуктів, що містять антиоксиданти, включно з чорницею, гранатом, вишнею та червоним вином.

"Горіхи забезпечують поживні речовини, що стабілізують рівень цукру в крові, як-от рослинні жири, клітковина та білки. І ми знаємо, що стабільний рівень цукру в крові, як правило, пов'язаний із вищим рівнем енергії та меншою стомлюваністю", — поділилася Мері Еллен Фіппс, магістр охорони здоров'я.

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Якщо ви готові виробити звичку з'їдати жменю горіхів щодня, дипломований дієтолог та фахівець з інтуїтивного харчування для мам Сара Анзловар запропонувала кілька порад:

додайте волоські горіхи, шматочки мигдалю, фісташки або горіхи пекан у ранкову вівсянку чи йогурт;

посипте салат будь-якими подрібненими горіхами;

приготуйте на перекус суміш або гранолу з горіхами;

запечіть волоські горіхи, мигдаль або горіхи пекан з різними приправами, щоб отримати ароматний перекус.

Включення горіхів у свій раціон може дати вам заряд важливих поживних речовин й допомогти вам вести здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, нутриціологиня розповіла, які горіхи корисні, як вибрати і скільки можна з'їсти.

Раніше Фокус писав про те, що часто ми списуємо депресію, роздратованість, гнів і пригнічений стан тільки на зовнішні обставини, проте ці емоції можуть бути тривожним дзвіночком від організму.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця