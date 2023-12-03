К рыбе и мясу: острый зимний салат из баклажанов и болгарского перца

Зимние салаты не только разнообразят рацион и экономят время хозяйки, они еще дарят ароматы теплого лета и щедрой осени.

Острый зимний салат можно готовить из любых продуктов, главное, чтобы все составляющие его были по душе вам и вашим близким. И тогда такой салат станет любимым блюдом вашей семьи. Именно такой рецепт предлагает сайт "Скарбничка рецептів".

Острый зимний салат

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

помидоры — 1,5 кг;

морковь — 150 г;

сладкий перец — 1 кг;

подсолнечное масло — 100 мл;

лук репчатый — 500 г;

сахар — 50 г;

соль — 50 г;

уксус 9% — 50 мл;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

чеснок — 1 головка;

острый перец — 1 шт.

Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.

Приготовленные баклажаны нарежьте кружочками, немного посолите и на час отложите в сторону.

Болгарский перец нарежьте соломкой, лук полукольцами, морковь, чеснок и небольшой кусочек острого перца пропустите через мясорубку. Всю эту смесь смешайте и добавьте туда приготовленный помидорный соус.

Влейте полученную массу в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Когда смесь подогреется, добавьте специи, уксус и растительное масло. Доведите до кипения.

Нарезанные баклажаны промойте от соли и вместе с луком и перцем добавьте к кипящей смеси.

На уменьшенном огне тушите салат еще 40 минут.

Готовый салат разложите в простерилизованные, но охлажденные (это важно!) литровые банки и закатайте.

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