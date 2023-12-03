К рыбе и мясу: острый зимний салат из баклажанов и болгарского перца
Зимние салаты не только разнообразят рацион и экономят время хозяйки, они еще дарят ароматы теплого лета и щедрой осени.
Острый зимний салат можно готовить из любых продуктов, главное, чтобы все составляющие его были по душе вам и вашим близким. И тогда такой салат станет любимым блюдом вашей семьи. Именно такой рецепт предлагает сайт "Скарбничка рецептів".
Острый зимний салат
Ингредиенты:
- баклажаны — 1 кг;
- помидоры — 1,5 кг;
- морковь — 150 г;
- сладкий перец — 1 кг;
- подсолнечное масло — 100 мл;
- лук репчатый — 500 г;
- сахар — 50 г;
- соль — 50 г;
- уксус 9% — 50 мл;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 головка;
- острый перец — 1 шт.
Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
Приготовленные баклажаны нарежьте кружочками, немного посолите и на час отложите в сторону.
Болгарский перец нарежьте соломкой, лук полукольцами, морковь, чеснок и небольшой кусочек острого перца пропустите через мясорубку. Всю эту смесь смешайте и добавьте туда приготовленный помидорный соус.
Влейте полученную массу в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Когда смесь подогреется, добавьте специи, уксус и растительное масло. Доведите до кипения.
Нарезанные баклажаны промойте от соли и вместе с луком и перцем добавьте к кипящей смеси.
На уменьшенном огне тушите салат еще 40 минут.
Готовый салат разложите в простерилизованные, но охлажденные (это важно!) литровые банки и закатайте.Важно
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