Полезно и вкусно: рецепт салата из свеклы с горошком
Салат получается не только вкусным, но и обладает очень полезными свойствами.
Если хочется чего-то очень полезного и при этом бюджетного, самое время обратить внимание на салат из свеклы с зеленым горошком. Он не требует особых кулинарных навыков, богат витаминами и отлично подойдет для тех, кто следит за весом и старается питаться правильно. Свекла, которая является основной составляющей этого блюда, – мощный антиоксидант. Она замедляет рост злокачественных новообразований, способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени и помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Как приготовить такой вкусный и полезный салат, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".
Салат из свеклы с горошком
Ингредиенты:
- свекла – 4 шт;
- горошек зеленый консервированный – 5 ст. л;
- маринованные огурцы – 4 шт;
- чеснок – 2 зубчика.
- Для заправки:
- сметана и майонез в равных пропорциях.
Способ приготовления:
Свеклу отварить в слегка подсоленной воде, остудить, почистить и натереть на крупной терке.
Огурцы нарезать соломкой, а чеснок пропустить через пресс.
Сметану смешать с майонезом, заправить этой массой все ингредиенты. При необходимости салат можно досолить.
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