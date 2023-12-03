Запасы на зиму: бывает ли консервация вредной (видео)

Врачи-диетологи все же отдают предпочтение таким способам заготовок, как сушка, заморозка и квашение.

Ягоды, фрукты и овощи, сушеные, замороженные, квашеные и конечно же консервированные — зимние заготовки есть чуть ли не в каждой семье. Но на самом деле не для всех консервация приносит пользу, иногда она даже обостряет хронические болезни. Об этом рассказывается в сюжете tsn.ua телеканала "1+1".

Как отмечается в материале, не все заготовки на зиму могут быть полезными, если у человека есть определенные проблемы со здоровьем. Наименее безболезненны такие способы, как сушка, заморозка, квашение. Однако и здесь могут быть нюансы.

Так, диетолог Наталья Самойленко прежде всего советует минимизировать употребление варенья, потому что оно повышает глюкозу.

"На сухофрукты, оказывается, тоже лучше не налегать — только по 2-3 штучки и отнюдь не ежедневно. Зато замороженные фрукты, ягоды и овощи — это действительно полезно", — настаивает врач.

Консервированные заготовки, особенно с уксусом, она предлагает убрать из рациона людям с мочекаменной болезнью и тем, кто имеет проблемы с суставами.

"А вот квашеные продукты не только стимулируют иммунитет, но и способствуют повышению продолжительности жизни", — уверяет Самойленко.

От чего зависит полезность консервации

Процесс консервации предполагает термическую обработку овощей и фруктов. Из-за этого многие витамины и микроэлементы теряются. Однако не все — магний, калий, кальций, натрий и марганец остаются в продуктах даже после всех процессов. Поэтому полезность зимних заготовок напрямую зависит от способа их приготовления.

Например, при стерилизации, когда продукты нагревают до температуры кипения, теряется больше полезных элементов, чем при пастеризации — доведении до температуры 80 градусов. Поэтому врачи предлагают отдать предпочтение второму способу приготовления.

Кроме того, домашние закрутки часто содержат чрезмерное количество соли, сахара, уксуса и других консервантов, которые могут негативно повлиять на организм. Поэтому для приготовления стоит выбирать рецепты либо с минимальным содержанием этих веществ, либо вообще учитывая собственное состояние организма.

Консервация с уксусом и солью может навредить людям с больными почками, а также тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также ее опасно есть гипертоникам, поскольку увеличение количества соли в рационе вызывает повышение давления.

Салаты и лечо запрещены людям с панкреатитом и холециститом. Такие консервации содержат большое количество подсолнечного масла, именно оно вредит организму.

Варенье по классическому рецепту предполагает большое содержание сахара, поэтому его не советуют употреблять особенно больным сахарным диабетом и людям с лишним весом. Без вреда для здоровья можно есть только две-три ложки в день.

Мясные и рыбные консервы вообще не рекомендуют заготавливать дома, поскольку есть большой риск не соблюсти технологический процесс и, как следствие, в продуктах останутся болезнетворные бактерии, которые могут привести к трагическим последствиям.

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