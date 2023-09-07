Кисло-сладкие огурцы: пикантная консервация не для всех
Осень — время консервации и многие хозяюшки экспериментируют с закусками. Этот итальянский рецепт кисло-сладких огурцов может показаться вам интересным.
Кисло-сладкие огурцы — идеальная пикантная консервация, которую можно готовить промозглой осенью, а она вот-вот наступит, говорят кулинары сайта Misya. Фокус сразу предупреждает, что этот рецепт не для всех, потому что огурцы не входят в число самых любимых овощей и не все ценят кисло-сладкое. Но если вы цените и одно и второе, вы обязательно должны приготовить такие огурчики.
Кисло-сладкие огурцы
Ингредиенты на 2 баночки:
- 500 г огурцов;
- 500 мл воды;
- 500 мл уксуса;
- 4 столовые ложки крупной соли;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 перец чили;
- 2 лавровых листа;
- 2 зубчика чеснока;
- перец горошком.
Сначала простерилизуйте банки и крышки. Огурцы хорошо вымойте хорошо натерев кожуру, затем обсушите, нарежьте тонкими ломтиками, посолите 2 столовыми ложками крупной соли и выложите на дуршлаг, поставив под него миску и сверху поставив гирю. Через 10 минут аккуратно отожмите их, промойте и высушите.
Тем временем положите в кастрюлю оставшуюся соль, сахар, воду и уксус, доведите до кипения и оставьте кипятиться на несколько минут. Начинайте раскладывать огурцы по банкам, чередуя их слоями приправ (чеснок нарежьте тонкими ломтиками или измельчите его и измельчите перец), затем залейте еще кипящим кисло-сладким раствором.
Огурцы и специи должны быть полностью покрыты раствором. После завершения операции плотно закройте банки крышкой и дайте им остыть в перевернутом виде, чтобы образовался вакуум.
Кисло-сладкие огурцы готовы, подождите не менее 1–2 недель, прежде чем их пробовать. А еще вы можете приготовить еще одну вкусную закуску: вот рецепт баклажанов по-корейски.