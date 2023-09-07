Кисло-солодкі огірки: пікантна консервація не для всіх

Осінь — час консервації й багато господинь експериментують із закусками. Цей італійський рецепт кисло-солодких огірків може здатися вам цікавим.

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Кисло-солодкі огірки — ідеальна пікантна консервація, яку можна готувати вогкою осінню, а вона ось-ось настане, кажуть кулінари сайту Misya. Фокус одразу попереджає, що цей рецепт не для всіх, тому що огірки не належать до найулюбленіших овочів і не всі цінують кисло-солодке. Але якщо ви цінуєте і одне і друге, ви обов'язково маєте приготувати такі огірочки.

Кисло-солодкі огірки

Інгредієнти на 2 баночки:

500 г огірків;

500 мл води;

500 мл оцту;

4 столові ложки великої солі;

2 столові ложки цукру;

1 перець чилі;

2 лаврові листки;

2 зубчики часнику;

перець горошком.

Спочатку простерилізуйте банки та кришки. Огірки добре вимийте, добре натерши шкірку, потім обсушіть, наріжте тонкими скибочками, посоліть 2 столовими ложками грубої солі та викладіть на друшляк, поставивши під нього миску і зверху поставивши гирю. Через 10 хвилин акуратно відіжміть їх, промийте і висушіть.

Тим часом покладіть у каструлю сіль, цукор, воду й оцет, що залишилися, доведіть до кипіння і залиште кип'ятитися на кілька хвилин. Починайте розкладати огірки по банках, чергуючи їх шарами приправ (часник наріжте тонкими скибочками або подрібніть його та подрібніть перець), потім залийте кисло-солодким розчином, що ще кипить.

Огірки та спеції мають бути повністю покриті розчином. Після завершення операції щільно закрийте банки кришкою і дайте їм охолонути в перевернутому вигляді, щоб утворився вакуум.

Кисло-солодкі огірки готові, почекайте щонайменше 1-2 тижні, перш ніж їх куштувати. А ще ви можете приготувати ще одну смачну закуску: ось рецепт баклажанів по-корейськи.