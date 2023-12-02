Просто и вкусно: цветная капуста, запеченная с грибами и сыром

Сочетание цветной капусты с шампиньонами, луком и морковью придаст блюду особую сочность и аромат.

Нежная запеканка из цветной капусты с румяной сырной корочкой – это вкусный и питательный обед или ужин. Кроме того, на ее приготовление у вас уйдет всего полчаса и еще 15 минут терпения, пока духовка закончит начатое вами кулинарное чудо, рецепт которого опубликовал сайт RUD.

Ингредиенты

цветная капуста (свежая или замороженная) – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

шампиньоны (свежие или консервированные без уксуса) – 150 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

сметана – 200 г;

сыр твердый тертый – 3 ст. л.;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

растительное масло для жарки – 4 ст. л.;

свежая зелень – пучок.

Приготовление

Шаг 1

Отварите цветную капусту в кипящей подсоленой воде в течение 10 минут и отбросьте на сито, чтобы стекла лишняя влага.

Шаг 2

Подготовьте глубокую форму для запекания. Смажьте дно и бока формы тонким слоем растительного масла.

Шаг 3

Лук нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте на среднем огне сковороду с растительным маслом, выложите туда лук, через несколько минут добавьте морковь и обжаривайте овощи до мягкости.

Шаг 4

Шампиньоны нарежьте пластинами, добавьте в сковороду, посолите и продолжайте готовить, пока не выпарится сок, который выпустили грибы. Периодически помешивайте овощи, чтобы они не подгорели. По желанию на этом этапе можно добавить черный молотый перец.

Шаг 5

Выложите в подготовленную форму цветную капусту. Сверху равномерно распределите готовую зажарку с шампиньонами.

Шаг 6

Твердый сыр натрите на терке и распределите поверх овощей в форме.

Шаг 7

В миску разбейте яйцо, посолите, размешайте вилкой. Добавьте сметану и слегка взбейте до однородности. Равномерно залейте полученной смесью содержимое формы для запекания.

Шаг 8

Разогрейте духовку до 180°С и запекайте цветную капусту с грибами и сыром примерно 15 минут. в зависимости от вашей духовки, времени может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Запеканка будет готова, когда заливка загустеет, а верх запеканки покроется золотистой корочкой.

Шаг 9

Готовую запеканку разрежьте на порционные куски и разложите по тарелкам. Посыпьте сверху рубленой свежей зеленью и подавайте.

Напомним, хотя не все любят цветную капусту, считая ее пресной и скучной, из нее получаются потрясающие блюда. Приготовьте два самых вкусных рецепта из цветной капусты, и вы точно ее полюбите.

Ранее Фокус писал, как приготовить жареную цветную капусту в кляре с хрустящей корочкой. Капуста по этому простому и доступному рецепту получается сочной и очень вкусной.