Жареная цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой: простой и доступный рецепт

Капуста в кляре получается сочной и очень вкусной.

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Цветная капуста – очень полезный и очень недооцененный продукт. Она содержит очень мало калорий (всего 30 калорий на 100 г продукта), при этом по содержанию полезных веществ она превосходит все другие виды капусты. Так, в цветной капусте содержится витамин С, витамин А, витамины группы В и витамин РР. Из микроэлементов в цветной капусте содержится полезный для костей кальций, необходимый для хорошего настроения магний, фосфор, железо, натрий, калий и другие. Кроме того, в цветной капусте содержится клетчатка, белки и полезные углеводы.

С ней можно приготовить огромное количество сытных и вкусных блюд, которые не добавят лишних килограммов, но порадуют любителей покушать. Предлагаем вам рецепт цветной капусты в кляре от кулинарного блогера Kristin Azizian.

Цветная капуста в кляре

Ингредиенты:

Средний кочан цветной капусты (1-1,3 кг) – 1 шт;

Растительное масло для жарки.

Для кляра:

Яйца куриные сырые – 2-3 шт;

Мука – 100 гр;

Вода – 50 мл;

Соль, специи, сушеные травы – по вкусу.

Для сметанного соуса:

Сметана, зелень, чеснок по желанию.

Способ приготовления:

Капусту разрезать на соцветия. При желании, можно отварить целый кочан до полуготовности в подсоленной воде, а затем разобрать на соцветия. Каждое из них окунуть в кляре, который легко приготовить, смешав все ингредиенты, и обжаривать на разогретой сковороде в растительном масле до появления румяной корочки. Жарить лучше на маленьком огне, чтобы капуста не подгорела. Готовую капусту выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир, а затем переложить на блюдо и можно подавать к столу.

Для соуса смешать сметану с пропущенным через пресс чесноком, зеленью и солью.

Напомним, как в домашних условиях приготовить квашеную капусту.