Смажена цвітна капуста в клярі з хрусткою скоринкою: простий і доступний рецепт
Капуста в клярі виходить соковитою та дуже смачною.
Цвітна капуста — дуже корисний і недооцінений продукт. Вона містить дуже мало калорій (всього 30 калорій на 100 г продукту), причому за вмістом корисних речовин вона перевершує всі інші види капусти. Так, у цвітній капусті міститься вітамін С, вітамін А, вітаміни групи В та вітамін РР. З мікроелементів у цвітній капусті міститься корисний для кісток кальцій, необхідний для хорошого настрою магній, фосфор, залізо, натрій, калій та інші. Крім того, у цвітній капусті міститься клітковина, білки та корисні вуглеводи.
З нею можна приготувати величезну кількість ситних та смачних страв, які не додадуть зайвих кілограмів, але потішить любителів поїсти. Пропонуємо вам рецепт цвітної капусти у клярі від кулінарної блогерки Kristin Azizian.
Цвітна капуста у клярі
Складові:
- Середній качан цвітної капусти (1-1,3 кг) – 1 шт;
- Рослинна олія для смаження.
Для кляру:
- Яйця курячі сирі – 2-3 шт;
- Борошно – 100 г;
- Вода – 50 мл;
- Сіль, спеції, сушені трави – до смаку.
Для сметанного соусу:
- Сметана, зелень, часник за бажанням.
Спосіб приготування:
Капусту розрізати на суцвіття. За бажання можна відварити цілий качан до напівготовності в підсоленій воді, а потім розібрати на суцвіття. Кожне з них занурити в кляр, який легко приготувати, змішавши всі інгредієнти, і обсмажувати на розігрітій сковороді в олії до появи рум'яної скоринки. Смажити краще на маленькому вогні, щоб капуста не підгоріла. Готову капусту викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир, а потім перекласти на тарілку і можна подавати до столу.
Для соусу змішати сметану з пропущеним через прес часником, зеленню та сіллю.
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