Смажена цвітна капуста в клярі з хрусткою скоринкою: простий і доступний рецепт

Капуста в клярі виходить соковитою та дуже смачною.

Related video

Цвітна капуста — дуже корисний і недооцінений продукт. Вона містить дуже мало калорій (всього 30 калорій на 100 г продукту), причому за вмістом корисних речовин вона перевершує всі інші види капусти. Так, у цвітній капусті міститься вітамін С, вітамін А, вітаміни групи В та вітамін РР. З мікроелементів у цвітній капусті міститься корисний для кісток кальцій, необхідний для хорошого настрою магній, фосфор, залізо, натрій, калій та інші. Крім того, у цвітній капусті міститься клітковина, білки та корисні вуглеводи.

З нею можна приготувати величезну кількість ситних та смачних страв, які не додадуть зайвих кілограмів, але потішить любителів поїсти. Пропонуємо вам рецепт цвітної капусти у клярі від кулінарної блогерки Kristin Azizian.

Цвітна капуста у клярі

Складові:

Середній качан цвітної капусти (1-1,3 кг) – 1 шт;

Рослинна олія для смаження.

Для кляру:

Яйця курячі сирі – 2-3 шт;

Борошно – 100 г;

Вода – 50 мл;

Сіль, спеції, сушені трави – до смаку.

Для сметанного соусу:

Сметана, зелень, часник за бажанням.

Спосіб приготування:

Капусту розрізати на суцвіття. За бажання можна відварити цілий качан до напівготовності в підсоленій воді, а потім розібрати на суцвіття. Кожне з них занурити в кляр, який легко приготувати, змішавши всі інгредієнти, і обсмажувати на розігрітій сковороді в олії до появи рум'яної скоринки. Смажити краще на маленькому вогні, щоб капуста не підгоріла. Готову капусту викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир, а потім перекласти на тарілку і можна подавати до столу.

Для соусу змішати сметану з пропущеним через прес часником, зеленню та сіллю.

Нагадаємо, як у домашніх умовах приготувати квашену капусту.