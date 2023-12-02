Восхитительные тыквенные блинчики: необычный рецепт любимого блюда

Дрожжевые тыквенные блинчики получаются тоненькими, ажурными и сохраняют яркий цвет тыквы.

Существует бесчисленное количество рецептов блинов, но все же один из них ярко выделяется среди прочих вкусом, ароматом и удивительным ярким цветом готового блюда. Рецептом вкуснейших блинчиков с добавлением тыквенного пюре поделился сайт "ЯБ Поела".

Ингредиенты

мякоть тыквы (очищенная) – 230 г;

молоко – 300 мл;

мука пшеничная – 150 г;

яйца куриные – 2 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

дрожжи сухие – 1 ч. л.;

соль – 1 щепотка;

масло растительное – 15 мл.

Приготовление

Шаг 1

Тыкву порежьте на небольшие кусочки, залейте холодной водой и варите, пока она не станет мягкой. Альтернативный способ приготовления тыквы – в микроволновке под крышкой с небольшим добавлением воды.

Шаг 2

Сделайте из готовой тыквы пюре с помощью блендера или протрите ее через сито.

Шаг 3

Разбейте в миску яйца, добавьте соль и сахар и взбейте венчиком или миксером. Количество сахара можно увеличить или уменьшить по вкусу. Те, кто не ест белый сахар, могут заменить его фруктозой, порошком стевии, тростниковым сахаром или совсем исключить из рецепта.

Шаг 4

Немного подогрейте молоко, оно должно быть чуть теплым. Влейте его в яичную массу постоянно помешивая.

Шаг 5

Добавьте сухие дрожжи, перемешайте и накройте миску крышкой или полотенцем. Дрожжам нужно дать 5-10 минут, чтобы они активизировались.

Шаг 6

Влейте в тесто растительное масло.

Шаг 7

Добавьте постепенно просеянную муку и взбивайте тесто венчиком, пока не разойдутся все комочки.

Шаг 8

Добавьте тыквенное пюре и еще раз перемешайте, пока масса не станет однородной.

Шаг 9

Снова накройте миску и оставьте в теплом месте минут на 40. Тесто должно увеличиться в объеме и стать пористым.

Шаг 10

Разогрейте сковороду и кисточкой смажьте ее растительным маслом перед тем как жарить первый блин. Для следующих блинов масло уже не понадобится.

Шаг 11

Выкладывайте тесто на сковороду половником и давайте ему растечься по всей поверхности сковороды. Выпекайте каждый блинчик с двух сторон.

Шаг 12

Готовые блинчики можно по желанию смазать сливочным маслом. Подавайте блинчики со сметаной, медом или вареньем, как только они будут готовы.

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