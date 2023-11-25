Блинный торт с нежным кремом: как приготовить вкусный десерт
Если любите блины, то попробуйте приготовить этот простой и оригинальный торт.
Торт из тонких блинов приготовить куда проще, чем более традиционный торт с коржами, которые нужно выпекать в духовке. Блинчики дополняются нежным кремом и свежими ягодами и фруктами.
Этот блинный торт можно готовить круглый год, время от времени дополняя его сезонными фруктами. Рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.
Блинный торт
Ингредиенты:
Для блинов:
- 6 яиц;
- 120 г муки;
- 50 г топленого сливочного масла;
- 40 г сахарного песка;
- 200 г молока;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 300 г обезжиренного молока;
- 1 яичный желток;
- 50 г сливок;
- 110 г сахара;
- 25 г кукурузного крахмала (или рисового);
- ваниль.
Для украшения:
- свежие ягоды и фрукты.
В миске смешайте муку, молоко, соль, сахар. Постоянно помешивая, добавьте яйца и хорошо перемешайте, пока не получите жидкую и шелковистую смесь. Наконец, влейте растопленное сливочное масло и дайте блинному тесту постоять около 10 минут при комнатной температуре.
Смажьте форму диаметром 15 см сливочным маслом, и выпекайте блины, наливая тесто на сковороду половником. Старайтесь не пересушить блины. Продолжайте, пока не закончится тесто, укладывая один блин на другой на тарелке.
Нагрейте сливки и 250 граммов молока вместе со стручком ванили (который затем удалите).
Смешайте сахар с яичным желтком, кукурузным крахмалом и оставшимися 50 граммами молока в миске, пока все ингредиенты хорошо не перемешаются. Затем вылейте этот крем в кастрюлю с уже горячими сливками и молоком.
Варите на медленном огне, пока смесь не станет густой. Снимите с огня, перелейте крем в большую низкую емкость, накройте пищевой пленкой и дайте полностью остыть в холодильнике.
После достаньте крем из холодильника и перемешайте его ложкой. Соберите торт, перемазывая блины кремом, пока не закончатся блины, или крем.
Смажьте последний блин кремом и выложите на поверхность клубнику, ежевику, чернику и ломтики ананаса. Или любые другие фрукты и ягоды, которые у вас есть. Можно использовать фрукты в сиропе, например персики.
Если предпочитаете более традиционную выпечку, попробуйте приготовить торт "Черный принц".