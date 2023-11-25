Млинцевий торт із ніжним кремом: як приготувати смачний десерт

Якщо любите млинці, то спробуйте приготувати цей простий і оригінальний торт.

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Торт із тонких млинців приготувати набагато простіше, ніж більш традиційний торт із коржами, які потрібно випікати в духовці. Млинці доповнюються ніжним кремом і свіжими ягодами та фруктами.

Цей млинцевий торт можна готувати цілий рік, час від часу доповнюючи його сезонними фруктами. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.

Млинцевий торт

Інгредієнти:

Для млинців:

6 яєць;

120 г борошна;

50 г топленого вершкового масла;

40 г цукрового піску;

200 г молока;

дрібка солі.

Для начинки:

300 г знежиреного молока;

1 яєчний жовток;

50 г вершків;

110 г цукру;

25 г кукурудзяного крохмалю (або рисового);

ваніль.

Для прикраси:

свіжі ягоди та фрукти.

У мисці змішайте борошно, молоко, сіль, цукор. Постійно помішуючи, додайте яйця і добре перемішайте, поки не отримаєте рідку і шовковисту суміш. Нарешті, влийте розтоплене вершкове масло і дайте млинцевому тісту постояти близько 10 хвилин за кімнатної температури.

Змастіть форму діаметром 15 см вершковим маслом, і випікайте млинці, наливаючи тісто на сковороду ополоником. Намагайтеся не пересушити млинці. Продовжуйте, поки не закінчиться тісто, укладаючи один млинець на інший на тарілці.

Нагрійте вершки та 250 грамів молока разом зі стручком ванілі (який потім видаліть).

Змішайте цукор з яєчним жовтком, кукурудзяним крохмалем і рештою 50 грамів молока в мисці, поки всі інгредієнти добре не перемішаються. Потім вилийте цей крем у каструлю з уже гарячими вершками та молоком.

Варіть на повільному вогні, поки суміш не стане густою. Зніміть з вогню, перелийте крем у велику низьку посудину, накрийте харчовою плівкою і дайте повністю охолонути в холодильнику.

Після дістаньте крем із холодильника і перемішайте його ложкою. Зберіть торт, перемазуючи млинці кремом, поки не закінчаться млинці, або крем.

Змастіть останній млинець кремом і викладіть на поверхню полуницю, ожину, чорниці та скибочки ананаса. Або будь-які інші фрукти та ягоди, які у вас є. Можна використовувати фрукти в сиропі, наприклад персики.

Якщо віддаєте перевагу більш традиційній випічці, спробуйте приготувати торт "Чорний принц".