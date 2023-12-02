Оливье в итальянском стиле: как приготовить популярный салат

В Европе готовят салат, напоминающий оливье.

Салата Оливье готовят, как оказалось, не только у нас в стране. Его готовят в Испании и даже в Италии, но рецепты отличаются от того, который считается классическим.

В некоторых кулинарных книгах упоминается рецепт Оливье, в которых входили даже соцветия цветной капусты, зеленая фасоль и свекла. Некоторые перед добавлением майонеза приправляют овощи уксусом, а в других вариантах майонез содержит горчицу. Даже если в майонезе нет горчицы в составе, ее всегда можно добавить отдельно, чтобы вкус получился более пикантным. Лучше всего подойдет дижонская.

Сваренные вкрутую яйца, которые традиционно используются для украшения, в некоторых рецептах измельчают и добавляют к нарезанным кубиками овощам. Но в этом рецепте их нет. Но при желании вы можете их добавить. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Итальянский оливье

Ингредиенты:

3 картофелины среднего размера;

3 моркови;

10 маринованных корнишонов;

100 г зеленого горошка;

майонез.

Для начала отварите овощи. Зеленый горошек готовится быстро, поэтому варите его отдельно (в течение времени, указанного на упаковке, если вы используете его замороженным).

Отварные овощи остудите и очистите. Нарежьте кубиками, добавьте охлажденный отварной зеленый горошек и перемешивайте. Накройте миску с салатом пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на два часа. Очень важно, чтобы салат перед подачей отдохнул, чтобы получить вкусный и вкусный результат. Такой салат хранится в холодильнике пару дней.

Также вы можете приготовить Оливье с копченой скумбрией вместо мяса, или колбасы.

Или попробовать салат Оливье по испанскому рецепту. Там это популярное блюдо, которое подают в кафе круглый год, а не только на новогодние праздники. И в его составе тоже нет мяса, но зато есть тунец, чеснок и немного сладкой паприки.