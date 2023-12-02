Домашний майонез за три минуты: проверенный рецепт от блогера (видео)

Домашний майонез готовить очень просто. Самостоятельно приготовленный соус значительно сэкономит вам деньги и время при подготовке к праздникам. Кроме того, майонез по этому рецепту хранится не меньше недели и его можно приготовить заранее.

Майонез испольуется как заправка для многих салатов. А еще на его основе можно приготовить несколько вкусных соусов к мясу и рыбе. Рецептом домашнего майонеза, который готовится буквально за три минуты, поделился канал Bato_ua:country house.

Ингредиенты

масло растительное без запаха — 400 мл;

яйца — 2 шт.;

уксус — 2 ст.л.;

горчица — 1 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

соль — 0,5 ч.л.

Приготовление

Шаг 1

Чтобы приготовить домашний майонез вам понадобится погружной блендер и высокий стакан.

Шаг 2

Налейте в стакан уксус, добавьте соль, сахар и горчицу. Влейте растительное масло. Аккуратно разбейте в стакан два яйца, чтобы желтки остались целыми.

Шаг 3

Опустите погружной блендер в стакан и прижмите его ко дну так, чтобы накрыть куполом желтки. На максимальной мощности начните взбивать майонез, не отрывая блендер от дна стакана. Через 10 секунд начинайте медленно поднимать и опускать блендер, чтобы соус взбился быстрее. Взбивайте до тех пор, пока все масло не эмульгируется. На это уйдет не больше минуты. Из этого количества продуктов у вас получится примерно 500 мл майонеза.

Шаг 4

Важно! Вы можете регулировать густоту майонеза, изменяя количество масла. Чем больше вы добавите масла, тем гуще будет майонез. Если вам нужен более жидкий соус, уменьшите количество масла на 50 мл.

Вы можете заменить уксус в рецепте лимонным соком, но в таком случае срок годности майонеза сократится до трех дней.

На основе домашнего майонеза можно сделать несколько соусов в мясу или рыбе:

с французской горчицей;

с солеными огурцами и оливками;

с чесноком и зеленью.

Для того, чтобы сделать соус, измельчите любым способом желаемые ингредиенты и смешайте с майонезом.

Напомним, рецепт настоящего соуса для шаурмы. Готовый соус должен постоять пару часов, чтобы все специи полностью растворились и раскрыли свой вкус.

Ранее Фокус писал, чем заменить майонез в салате. Заправки из йогурта, авокадо и сметаны ничем не уступают по вкусу майонезу.