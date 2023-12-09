Португальский рождественский Болу-Рей: пирог королей с сюрпризом

По легенде, Болу-Рей печется в память о трех волхвах, который пришли приветствовать рождение Христа, а в тесте хозяйки прячут боб и монетку.

В Португалии принято печь на Рождество пирог, который формой и богатством украшения напоминает корону. Называется это восхитительное лакомство Болу-Рэй, что в переводе означает "пирог королей". Рецептом пирога поделилась страница Golden Age Portugal Tours в социальной сети Facebook.

По традиции, лакомятся этим пирогом начиная с Рождества и до Дня королей, который в Португалии отмечается 6 января. Хозяйки обычно прячут внутрь пирога два сюрприза – боб и монетку. Приметы говорят, что год будет удачным для того, кому в пироге попадется монетка. А тот, кому достанется боб, будет печь Болу-Рей в следующем году.

По легенде, Болу-Рей печется в память о трех волхвах, который пришли приветствовать рождение Христа. По дороге в Вифлеем волхвы встретили пекаря. Этот человек угостил их булкой хлеба, в которой был спрятан боб, и велел тому, кому попадется боб, первым вручить подарок новорожденному Иисусу.

Ингредиенты

цукаты и сухофрукты – 1/2 стакана;

изюм – 3 ст. л.;

кедровые орехи (по желанию) – 1/2 стакана;

грецкие орехи – 1/2 стакана;

портвейн – 1/2 стакана;

молоко – 1/3 стакана + 2 ч. л.;

сухие дрожжи – 2,5 ч. л.;

мука – 3,5 стакана;

размягченное сливочное масло – 7 ч. л.;

сахар – 1/3 стакана + 2 ч. л.;

яйца – 3 шт. + 1 желток,

соль – 1,5 ч. л.,

цедра двух апельсинов;

цукаты, сухофрукты и орехи для украшения (вишня, цитрусовые цукаты, финики);

сахарная пудра – для посыпки.

Приготовление

Шаг 1

Накануне выпечки порежьте крупные цукаты и сухофрукты на кусочки и залейте портвейном. Они должны настояться как минимум 12 часов, а лучше сутки.

Шаг 2

Растворите дрожжи в теплом молоке, дайте им разойтись и активизироваться минут 5-10.

Шаг 3

Просейте в большую миску полстакана муки. В центре сделайте углубление и влейте туда растворенные дрожжи. Хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой или полотенцем и оставьте опару в теплом месте на 20 минут.

Шаг 4

В отдельной миске разотрите сливочное масло с сахаром и апельсиновой цедрой. По одному добавьте 3 яйца, продолжая вымешивать, пока масс не станет однородной.

Шаг 5

Добавьте масляно-яичную смесь в опару, перемешайте до однородности. После этого в несколько приемов добавьте оставшуюся муку и соль. Выложите тесто на стол, подпыленный мукой, и месите его до гладкости. Этот процесс займет у вас около 10 минут.

Шаг 6

Добавьте замоченные сухофрукты и орехи. Продолжайте месить, пока они не распределятся в тесте равномерно.

Шаг 7

Смажьте чистую миску растительным маслом. Подкатайте тесто в шар, положите в миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте тесто отдыхать два часа, за это время оно должно увеличиться в два раза.

Шаг 8

Выложите тесто на стол, примните его кулаком, чтобы выпустить воздух. Снова подкатайте в шар и оставьте еще на 10 минут на столе под пленкой.

Шаг 9

Форму для выпечки в форме кольца смажьте подсолнечным маслом. Заверните боб и монетку в кусочки пергамента. Сформуйте пирог в форме кольца и в процессе формовки спрячьте в тесте оба свертка в разных местах.

Шаг 10

Выложите тесто в форму и оставьте на столе на час, накрыв форму пленкой.

Шаг 11

Разогрейте духовку до 180°C. Проверьте, хорошо ли поднялось тесто в форме. Для этого сделайте тест "на ямку".

Слегка надавите пальцем на поверхность заготовки. Если вмятина быстро выравнивается, тесто еще не подошло. если палец провалился в тесто и осталась глубокая впадина – тесто перестояло. идеальный момент для отправки в духовку, когда тесто под пальцем упругое, но ямка расправляется медленно и на поверхности остается небольшой след от пальца.

Шаг 12

Яичный желток размешайте с 1 чайной ложкой воды, смажьте полученной смесью тесто и отправляйте форму в духовку. Выпекайте до золотистого цвета около 45 минут. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из теста сухой.

Если пирог сильно зарумянился, но еще не готов внутри, прикройте его сверху листом фольги (матовой стороной вниз).

Шаг 13

Готовый пирог сразу вынимайте из формы и дайте остыть на решетке.

Шаг 14

Растворите чайную ложку меда или сахара в столовой ложке воды, смажьте этим сиропом остывший пирог и украсьте цукатами, сухофруктами и орехами. Посыпьте Болу-Рей сахарной пудрой и переложите на блюдо для подачи.

Напомним рецепт традиционного рождественского лакомства Панфорте, которое готовят в Италии. Испеките Панфорте хотя бы за две недели до Рождества или Нового года, чтобы удивить всех гостей за праздничным столом этой вкуснейшей выпечкой.

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