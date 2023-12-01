Королевская семья показала, как украсила Виндзорский замок к Рождеству

Резиденцию королевской семьи Великобритании украсили изысканными рождественскими украшениями.

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Рождество пришло в Виндзорский замок, который уже декорировали к праздникам. Королевская резиденция Беркшира преобразилась: в Георгиевском зале высотой появились праздничные гирлянды и мерцающие огни, а также огромная наряженная елка. Об этом пишет Business Insider.

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Атмосферу праздника можно почувствовать и в зале Ватерлоо, где огромный обеденный стол украшен эффектными предметами, в том числе подносами с золотыми фруктами.

Украшения в Виндзорском замке Фото: Royal Collection Trust

Королевская резиденция Беркшира преобразилась благодаря шестиметровой рождественской елке, праздничным гирляндам и мерцающим огням.

Украшения в Виндзорском замке Фото: Royal Collection Trust

К Рождеству Виндзор, как и в предыдущие годы, украшали члены Royal Collection Trust.

Фонд Royal Collection Trust управляет бесценной коллекцией произведений искусства королевской семьи и публичными открытиями их официальных резиденций, таких как Букингемский дворец и Кларенс-хаус.

Шестиметровая рождественская елка, установленная в Георгиевском зале, была выращена в Большом Виндзорском парке.

В этом году на верхушку дерева украшает звезда в честь 675-летия Ордена Подвязки.

По данным Королевского фонда коллекций, старейший рыцарский орден Великобритании, Орден Подвязки, был основан в Виндзорском замке в 1348 году.

Так что палату Ватерлоо сотрудники накрыли фарфоровой посудой из Подвязочного сервиза.

Украшения зала Ватерлоо Фото: Royal Collection Trust

Примечательно, но именно в Георгиевском зале когда-то Меган Маркл и принц Гарри устроили королевский свадебный прием, а четыре года назад впервые показали журналистам своего первенца Арчи.

Праздничные украшения в этом году отсылают к коронации короля Чарльза и королевы Камиллы, которая состоялась в мае.

Елка в Багровой гостиной Виндзорского замка Фото: Royal Collection Trust

В зале Ватерлоо установили рождественское дерево меньшего размера. А его стены украшают портреты монархов, военных деятелей и политических лидеров, которые помогли победить Наполеона во время знаменитой битвы 1815 года.

Еще одна рождественская елка будет стоять в Багровой гостиной, одной из самых изысканных комнат Виндзорского замка. Эти комнаты на восточной стороне резиденции, являются частью полугосударственных комнат и ранее были частными апартаментами короля Георга IV и до сих пор используются членами королевской семьи для официальных развлечений.

Елка в Багровой гостиной Виндзорского замка

Считается, что рождественские елки привозили из парка Виндзорского замка со времен правления королевы Виктории (1837–1901).

Рождественские украшения Виндзорского замка будут выставлены на всеобщее обозрение и открыты для публики до 1 января 2024 года.

Напомним, ранее рождественские украшения в Белом доме представила публике первая леди США Джилл Байден. В этом году темой праздника стала магия и волшебство.