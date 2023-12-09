Для веселой встречи Нового года: простой рецепт печенья с предсказаниями (видео)

Победительница шоу "МастерШеф" Лиза Глинская показала, как легко и просто приготовить печенье с предсказаниями для новогодней вечеринки с друзьями или коллегами.

Китайское печенье с предсказаниями – это забавное кондитерское изделие особой формы, внутри которого спрятаны записки с пророчествами, афоризмами или счастливыми цифрами. Испечь такое печенье не составит труда даже если у вас очень мало кулинарного опыта. Приготовленное на новогодний корпоратив или для дружеской вечеринки на Новый год, это лакомство порадует всех присутствующих и создаст веселую атмосферу. Главное – подойдите к написанию предсказаний с добротой и юмором. Своим рецептом печенья с предсказаниями поделилась победительница телешоу "МастерШеф-2" Елизавета Глинская.

История печенья с предсказаниями

Печенье с предсказаниями, которое по-английски называется Fortune cookie – "печенье удачи", у многих ассоциируется с Китайским Новым годом, но на самом деле, исторически не имеет никакого отношения ни к Китаю, ни к Новому году. Но, согласитесь, оно как нельзя лучше подходит для этого праздника, когда каждый загадывает желания и надеется, что наступающий будет удачным.

Эти печенья подают на десерт в китайских ресторанах в США и некоторых других странах, но, как ни странно, их не пекут в Китае. Точное происхождение этого печенья неизвестно, но скорее всего их привезли в США в начале прошлого века японские или китайские иммигранты, а прототип этих печенюшек появился в японских храмах еще в XIX веке.

Ассоциироваться с Китаем печенья с предсказаниями стали во время Второй мировой войны, когда в США начались массовые этнические чистки среди населения японского происхождения, и производство печенья с предсказаниями захватила китайская диаспора.

Кому бы не приписывали авторство этого кондитерского изделия, оно очень полюбилось желающим получить "знак судьбы" вместе с вкусным десертом. Ежегодно в мире продается около 3 миллиардов таких печенек. А самым крупным производителем считается нью-йоркская компания Wonton Food, которая производит 4,5 миллиона штук печенья с предсказаниями в день.

Ингредиенты

яичный белок – 120 г (примерно из четырех яиц);

сахарная пудра – 120 г;

мука пшеничная – 90 г;

сливочное масло – 80 г;

цедра – с одного апельсина или лимона.

Приготовление

Шаг 1

Отделите белки от желтков, смешайте белок с сахарной пудрой.

Шаг 2

Растопите сливочное масло на медленном огне, влейте в белки и перемешайте.

Шаг 3

Добавьте цедру, просейте муку и перемешайте до однородности.

Шаг 4

Выложите тесто в кондитерский мешок и уберите в холодильник на ночь.

Шаг 5

Приготовьте записки с предсказаниями. Подумайте, что бы вы хотели пожелать тем, кто будет есть ваши печенья. избегайте мрачных предсказаний, чтобы не испортить никому предстоящий праздник. Нарежьте бумагу небольшими полосками и на каждой из них напишите предсказание.

Также вы можете просто написать числа по порядку, по количеству гостей на вечеринке, и использовать печенье, чтобы тянуть жребий для "тайного Санты".

Шаг 6

Разогрейте духовку до 180℃. Противень застелите бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.

Шаг 7

Выдавите из мешка будущие печенья диаметром 3 см, оставив между ними место. На стандартный лист помещается не больше 6 штук.

Каждую часть теста ложкой размажьте по кругу, чтобы получился тонкий блинчик диаметром 7-8 см.

Шаг 8

Выпекайте в разогретой духовке несколько минут. Печенье будет готово, когда края зарумянятся.

Шаг 9

Пока печется печенье, сложите бумажки с предсказаниями в четыре раза.

Шаг 10

Готовое печенье достаньте из духовки, положите в центр предсказания, сложите печенье пополам, прижимая края, чтобы они склеились, затем еще раз пополам, как показано в видео. Сложенные печенья положите в стаканы, чтобы они остывая сохранили нужную форму.

Рецепт печенья с предсказаниями от Лизы Глинской

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