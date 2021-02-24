"Хорошая инвестиция": мужчина последовал предсказанию из печенья и выиграл 500 тыс долларов

Любимая еда принесла американцу немалое богатство и помогла исполнить заветную мечту.

Житель штата Флорида воспользовался предсказанием из печенья и стал баснословно богатым. Такая историю опубликована на сайте Образовательной лотереи Северной Каролины.

Эрнесто Сорзано из Истеро купил свою любимую китайскую еду и получил традиционное печенье с предсказанием, внутри которого оказалась записка с числом. Американец предположил, что числа принесут ему выигрыш в лотерее Powerball и воспользовался шансом. Он купил билет за 3 доллара и во время недельной игры выиграл 50 тысяч долларов. Цифры совпали с выигрышной комбинацией, а благодаря удачным условиям розыгрыша сумма увеличилась в 10 раз и составила 500 тысяч долларов.

В понедельник, 22 февраля, Эрнесто забрал свой выигрыш в главном офисе лотереи. После вычета всех федеральных и местных налогов он получил на руки 353 751 доллар, на которые решил приобрести новый дом в городе Хантерсвилль, Северная Каролина.

"Это была хорошая инвестиция", — подметил Сорзано. — "Я просто очень счастлив, что моя мечта воплотится в жизнь".

Ранее стало известно, что 12-летний Квон Джун из Южной Кореи увлекся торговлей на фондовом рынке. Весной 2020 года мальчик уговорил свою маму открыть розничный торговый счет с начальным капиталом в размере 25 миллионов вон (около 22 400 долларов) в качестве начального капитала. В итоге Квон Джун увеличил вложения на 43%, с умом использовав свободное время на карантине.

По словам корейца, он поверил эксперту по телевизору и решил воспользоваться уникальной возможностью, когда фондовый индекс KOSPI начал восстанавливаться после самого большого падения за десятилетие. За ближайшие 10-20 лет он намерен сохранить свои инвестиции максимизировать прибыль.

Похожая история произошла с 10-летним мальчиком из США по имени Джейдин Карр. Мама подарила ребенку акции розничной сети по продаже приставок и компьютерных игр GameStop на сумму около 60 долларов, а после резкого скачка американец заработал 3200 долларов.