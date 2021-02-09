В Южной Корее 12-летний мальчик разбогател на акциях

Южнокорейский подросток хочет стать следующим Уорреном Баффетом и не собирается идти в университет.

12-летний мальчик из Южной Кореи нашел себе хобби — торговля на фондовом рынке. Квон Джун попросил свою мать открыть розничный торговый счет в апреле прошлого года с накоплением 25 миллионов вон (около 22 400 долларов) в качестве начального капитала, когда корейский фондовый индекс KOSPI начал восстанавливаться после самого большого падения за десятилетие. Об этом пишет Yahoo Finance со ссылкой на Reuters.

"Я действительно убедил своих родителей в этом, потому что я поверил эксперту, который говорил по телевизору, что это возможность раз в десятилетие", — сказал Квон, добавив, что мечтает стать следующим Уорреном Баффетом.

Благодаря инвестициям он сумел увеличить свой капитал на 43%.

По его словам, вместо краткосрочной торговли, он хочет сохранить свои инвестиции в течение 10-20 лет с долгосрочной перспективой, надеясь максимизировать свою прибыль.

У мальчика было много времени после закрытия школ в прошлом году из-за пандемии. Он составил список желаемых инвестиций, которые он сделал во время рыночной коррекции (изменение курса акций или валют в сторону, обратную тенденции рыночных цен).

Среди его инвестиций — популярный в Южной Корее мессенджер KakaoTalk, акции Samsung, а также Hyundai Motors.

Успех Квона отражает проблемы трудоустройства молодых южнокорейцев, пишет издание. В январе каждый четвертый был безработным среди молодежи.

Доля частных инвесторов на рынке Южной Кореи уже превысила две трети от общего объема торгов по сравнению с менее чем 50% в 2019 году, пишет издание. Тенденция усиливается, поскольку фондовые рынки заманивают родителей, разочарованных системой образования, и миллениалов, работающих из дома.

Кроме того, три четверти подростков поступают в колледж, но потом не могут найти работу.

"Для выпускников колледжей не хватает рабочих мест, поэтому многие из них предпочитают разнообразить свой карьерный путь на раннем этапе", — сказал специалист по профессиональным исследованиям Мин Сук-Веон.

"Вместо того, чтобы ходить в хорошие учебные заведения, такие как Сеульский национальный университет, я бы предпочел стать крупным инвестором", — сказал Квон Джун.

Напомним, недавно пользователи соцсети Reddit, состоящие в сообществе WallStreetBets, решили самостоятельно скупать акции сети розничных магазинов видеоигр GameStop после того, как один из юзеров пожаловался на хедж-фонды, пытающиеся намеренно сдерживать рост цен на акции GameStop. В итоге инвесторам-любителям удалось сделать так, что акции компании теперь стоят на 700% дороже. Этим пользователи "утерли нос" Уолл-Стрит, эксперты которой прогнозировали дальнейшее падение стоимости акций.