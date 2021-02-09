У Південній Кореї 12-річний хлопчик розбагатів на акціях

Південнокорейський підліток хоче стати наступним Ворреном Баффетом і не збирається йти до університету.

12-річний хлопчик з Південної Кореї знайшов собі хобі — торгівля на фондовому ринку. Квон Джун попросив свою матір відкрити роздрібний торговельний рахунок у квітні минулого року з накопиченням 25 мільйонів вон (майже 22 400 доларів) як початковий капітал, коли корейський фондовий індекс KOSPI почав відновлюватися після найбільшого падіння за десятиліття. Про це пише Yahoo Finance із посиланням на Reuters.

"Я дійсно переконав своїх батьків у цьому, тому що я повірив експерту, який говорив по телевізору, що це можливість раз на десятиліття", — сказав Квон, додавши, що мріє стати наступним Ворреном Баффетом.

Завдяки інвестиціям він зумів збільшити свій капітал на 43%.

За його словами, замість короткострокової торгівлі, він хоче зберегти свої інвестиції протягом 10-20 років із довгостроковою перспективою, сподіваючись максимізувати свій прибуток.

У хлопчика було багато часу після закриття шкіл минулого року через пандемію. Він склав список бажаних інвестицій, які він зробив під час ринкової корекції (зміна курсу акцій або валют у сторону, зворотну тенденції ринкових цін).

Серед його інвестицій — популярний в Південній Кореї месенджер KakaoTalk, акції Samsung, а також Hyundai Motors.

Успіх Квон відображає проблеми працевлаштування молодих південнокорейців, пише видання. У січні кожен четвертий був безробітним серед молоді.

Частка приватних інвесторів на ринку Південної Кореї вже перевищила дві третини від загального обсягу торгів порівняно з менш ніж 50% у 2019 році, пише видання. Тенденція посилюється, оскільки фондові ринки заманюють батьків, розчарованих системою освіти, і мілленіалів, які працюють з дому.

Крім того, три чверті підлітків вступають до коледжу, але потім не можуть знайти роботу.

"Для випускників коледжів не вистачає робочих місць, тому багато хто з них вважають за краще урізноманітнити свій кар'єрний шлях на ранньому етапі", — сказав фахівець з професійним дослідженням Мін Сук-Беон.

"Замість того, щоб ходити до хороших навчальних закладів, такі як Сеульський національний університет, я б вважав за краще стати великим інвестором", — сказав Квон Джун.

Нагадаємо, нещодавно користувачі соцмережі Reddit, які є членами суспільства WallStreetBets, вирішили самостійно скуповувати акції мережі роздрібних магазинів відеоігор GameStop після того, як один із користувачів поскаржився на хедж-фонди, які намагаються навмисно стримувати зростання цін на акції GameStop. Унаслідок інвесторам-любителям вдалося зробити так, що акції компанії тепер коштують на 700% дорожче. Цим користувачі "втерли носа" Волл-Стріт, експерти якої прогнозували подальше падіння вартості акцій.