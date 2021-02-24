"Хороша інвестиція": чоловік довірився передбаченню з печива і виграв 500 тис доларів

Улюблена їжа принесла американцеві чимале багатство і допомогла здійснити заповітну мрію.

Житель штату Флорида скористався віщуванням з печива і став надзвичайно багатим. Така історія опублікована на сайті Освітньої лотереї Північної Кароліни.

Ернесто Сорзано з істерією купив свою улюблену китайську їжу й отримав традиційне печиво з передбаченням, усередині якого була записка з числом. Американець припустив, що числа принесуть йому виграш у лотереї Powerball і скористався шансом. Він купив квиток за 3 долари і під час тижневої гри виграв 50 тисяч доларів. Цифри збіглися з виграшною комбінацією, а завдяки вдалим умовам розіграшу сума збільшилася в 10 разів і становила 500 тисяч доларів.

У понеділок, 22 лютого, Ернесто забрав свій виграш у головному офісі лотереї. Після вирахування всіх федеральних і місцевих податків він отримав на руки 353 751 долар, на які вирішив придбати новий будинок у місті Хантерсвілл, Північна Кароліна.

"Це була гарна інвестиція", — помітив Сорзано. — "Я просто дуже щасливий, що моя мрія втілиться в життя".

Раніше стало відомо, що 12-річний Квон Джун з Південної Кореї захопився торгівлею на фондовому ринку. Навесні 2020 роки хлопчик умовив свою маму відкрити роздрібний торговельний рахунок з початковим капіталом у розмірі 25 мільйонів вон (близько 22 400 доларів) у ролі початкового капіталу. У результаті Квон Джун збільшив вкладення на 43%, з розумом використавши вільний час на карантині.

За словами корейця, він повірив експерту з телевізора і вирішив скористатися унікальною можливістю, коли фондовий індекс KOSPI почав відновлюватися після найбільшого падіння за десятиліття. За найближчі 10-20 років він має намір зберегти свої інвестиції та максимізувати прибуток.

Схожа історія сталася з 10-річним хлопчиком із США на ім'я Джейдін Карр. Мама подарувала дитині акції роздрібної мережі з продажу приставок і комп'ютерних ігор GameStop на суму близько 60 доларів, а після різкого стрибка американець заробив 3200 доларів.