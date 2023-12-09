Рецепты к Рождественскому посту: медовая коврижка с изюмом и орехами

Постная медовая коврижка готовится очень просто и украсит ваш стол к весернему чаю в кругу семьи во время Рождественского поста.

До окончания Рождественского поста еще две недели, и тем, кто постится, хочется разнообразить свое меню вкусной выпечкой. Идеальным рецептом постной медовой коврижки к вечернему чаю делится со своими читателями Фокус.

Рецепт рассчитан на стандартный лист для выпечки размером 35*47 см с высоким бортом. Вы можете использовать лист чуть меньшего размера, тогда толщина готовой коврижки будет больше, а время выпечки возможно придется увеличить.

Если вы хотите приготовить меньшую порцию, возьмите половину или треть всех ингредиентов. Также вы можете по желанию заменить изюм другими сухофруктами, а вместо грецких орехов взять любые другие, которые вам по вкусу.

Ингредиенты

сахар – 360 г;

вода – 420 г;

мед – 180 г;

масло подсолнечное – 210 г;

какао – 15 г;

сода – 15 г;

изюм – 235 г;

орехи грецкие – 110 г;

мука – 575 г;

корица – неполная чайная ложка;

мускатный орех – ¼ чайной ложки.

Приготовление

Шаг 1

Подготовьте противень с высокими бортами. Выстелите его дно и бока листом фольги матовой стороной вверх. Фольгу ничем смазывать не нужно.

Шаг 2

Изюм промойте и обсушите. Орехи измельчите ножом или подавите скалкой.

Шаг 3

В кастрюльке с толстым дном смешайте мед, подсолнечное масло, воду и сахар. Поставьте на средний огонь и варите до закипания, периодически помешивая.

Шаг 4

Снимите кипящую смесь с огня, добавьте какао, соду, корицу и мускатный орех. Держите наготове ложку с длинной ручкой! Смесь начнет сильно пузыриться и поднимется высокая пена. Активно мешайте смесь, чтобы она не "убежала" из кастрюли.

Шаг 5

Добавьте изюм и орехи в кастрюльку с медово-масляной смесью. Оставьте до полного остывания.

Шаг 6

Просейте муку, добавьте ее в остывшую смесь с изюмом и орехами. Тщательно перемешайте ложкой, чтобы не было комочкой.

Шаг 7

Разогрейте духовку до 170°C. Выпекайте коврижку около 17 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из теста сухой.

Шаг 8

Готовую коврижку вытащите из противня вместе с фольгой и дайте остыть на решетке.

Шаг 9

Остывшую коврижку переверните, снимите фольгу и нарежьте на порционные кусочки. Ваш идеальный постный десерт к чаю готов!

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