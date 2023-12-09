Рецепты к Рождественскому посту: медовая коврижка с изюмом и орехами
Постная медовая коврижка готовится очень просто и украсит ваш стол к весернему чаю в кругу семьи во время Рождественского поста.
До окончания Рождественского поста еще две недели, и тем, кто постится, хочется разнообразить свое меню вкусной выпечкой. Идеальным рецептом постной медовой коврижки к вечернему чаю делится со своими читателями Фокус.
Рецепт рассчитан на стандартный лист для выпечки размером 35*47 см с высоким бортом. Вы можете использовать лист чуть меньшего размера, тогда толщина готовой коврижки будет больше, а время выпечки возможно придется увеличить.
Если вы хотите приготовить меньшую порцию, возьмите половину или треть всех ингредиентов. Также вы можете по желанию заменить изюм другими сухофруктами, а вместо грецких орехов взять любые другие, которые вам по вкусу.
Ингредиенты
- сахар – 360 г;
- вода – 420 г;
- мед – 180 г;
- масло подсолнечное – 210 г;
- какао – 15 г;
- сода – 15 г;
- изюм – 235 г;
- орехи грецкие – 110 г;
- мука – 575 г;
- корица – неполная чайная ложка;
- мускатный орех – ¼ чайной ложки.
Приготовление
Шаг 1
Подготовьте противень с высокими бортами. Выстелите его дно и бока листом фольги матовой стороной вверх. Фольгу ничем смазывать не нужно.
Шаг 2
Изюм промойте и обсушите. Орехи измельчите ножом или подавите скалкой.
Шаг 3
В кастрюльке с толстым дном смешайте мед, подсолнечное масло, воду и сахар. Поставьте на средний огонь и варите до закипания, периодически помешивая.
Шаг 4
Снимите кипящую смесь с огня, добавьте какао, соду, корицу и мускатный орех. Держите наготове ложку с длинной ручкой! Смесь начнет сильно пузыриться и поднимется высокая пена. Активно мешайте смесь, чтобы она не "убежала" из кастрюли.
Шаг 5
Добавьте изюм и орехи в кастрюльку с медово-масляной смесью. Оставьте до полного остывания.
Шаг 6
Просейте муку, добавьте ее в остывшую смесь с изюмом и орехами. Тщательно перемешайте ложкой, чтобы не было комочкой.
Шаг 7
Разогрейте духовку до 170°C. Выпекайте коврижку около 17 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из теста сухой.
Шаг 8
Готовую коврижку вытащите из противня вместе с фольгой и дайте остыть на решетке.
Шаг 9
Остывшую коврижку переверните, снимите фольгу и нарежьте на порционные кусочки. Ваш идеальный постный десерт к чаю готов!
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