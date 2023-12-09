Рецепти до Різдвяного посту: медовий пряник з родзинками та горіхами

Пісна медова коврижка готується дуже просто і прикрасить ваш стіл до весняного чаю в колі сім'ї під час Різдвяного посту.

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До закінчення Різдвяного посту ще два тижні, і тим, хто постить, хочеться урізноманітнити своє меню смачною випічкою. Ідеальним рецептом пісної медової коврижки до вечірнього чаю ділиться зі своїми читачами Фокус.

Рецепт розрахований на стандартний лист для випічки розміром 35*47 см з високим бортом. Ви можете використовувати аркуш трохи меншого розміру, тоді товщина готової пряника буде більшою, а час випікання можливо доведеться збільшити.

Якщо ви хочете приготувати меншу порцію, візьміть половину або третину всіх інгредієнтів. Також ви можете за бажанням замінити родзинки іншими сухофруктами, а замість волоських горіхів узяти будь-які інші, які вам до смаку.

Інгредієнти

цукор — 360 г;

вода — 420 г;

мед — 180 г;

олія соняшникова — 210 г;

какао — 15 г;

сода — 15 г;

родзинки — 235 г;

горіхи волоські — 110 г;

борошно — 575 г;

кориця — неповна чайна ложка;

мускатний горіх — ¼ чайної ложки.

Приготування

Крок 1

Підготуйте деко з високими бортами. Вистеліть його дно та боки листом фольги матовим боком догори. Фольгу нічим змащувати не потрібно.

Крок 2

Родзинки промийте та обсушіть. Горіхи подрібніть ножем або подавіть качалкою.

Крок 3

У каструльці з товстим дном змішайте мед, соняшникову олію, воду і цукор. Поставте на середній вогонь і варіть до закипання, періодично помішуючи.

Крок 4

Зніміть киплячу суміш з вогню, додайте какао, соду, корицю і мускатний горіх. Тримайте напоготові ложку з довгою ручкою! Суміш почне сильно пузиритися і підніметься висока піна. Активно мішайте суміш, щоб вона не "втекла" з каструлі.

Крок 5

Додайте родзинки та горіхи в каструльку з медово-масляною сумішшю. Залиште до повного охолодження.

Крок 6

Просійте борошно, додайте його в остиглу суміш із родзинками та горіхами. Ретельно перемішайте ложкою, щоб не було грудочок.

Крок 7

Розігрійте духовку до 170°C. Випікайте пряник близько 17 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з тіста сухою.

Крок 8

Готовий пряник витягніть із дека разом із фольгою і дайте охолонути на решітці.

Крок 9

Остиглий пряник переверніть, зніміть фольгу і наріжте на порційні шматочки. Ваш ідеальний пісний десерт до чаю готовий!

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