Рецепти до Різдвяного посту: лазанья з грибами та овочами

Смачна лазанья з грибами та овочами буде прекрасною альтернативою класичному рецепту. Страва дозволить урізноманітнити пісне меню.

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Знамениту страву італійської кухні — лазанью — можна приготувати в пісному варіанті з грибами та овочами. Цю неймовірно смачну варіацію італійської класики зможуть оцінити і вегетаріанці. Рецептом цієї смачної страви поділився сайт Smachno.Ua.

Пісна лазанья з грибами та овочами готується дуже просто і швидко, як і багато овочевих страв. Урізноманітніть своє пісне меню і приготуйте лазанью за цим рецептом.

Інгредієнти

Для тіста:

пшеничне борошно — 2 склянки;

вода — 1 склянка;

рослинна олія — 1 ст. л.

Для начинки:

свіжі печериці — 300 г;

солоні маслюки (або інші гриби) — 150 г;

капуста — половина середнього качана;

корінь петрушки — шматочок завдовжки близько 5 см;

морква — 2 шт;

цибуля ріпчаста — 2 шт;

помідори (свіжі або консервовані в томатному соку) — 3 шт.;

помідори чері для прикраси (або збільште кількість звичайних томатів)

солоні огірки середнього розміру (без оцту) — 5 шт;

томатна паста — 2 ст. л.

вода — 0,5 склянки;

сіль, цукор, лимонна кислота — за смаком;

спеції (чорний мелений перець, орегано) — за смаком;

рослинна олія для смаження — 3 ст.л.

Приготування

Крок 1

Замісіть просте тісто з борошна, води та рослинної олії. Тісто має бути еластичним і не липнути до рук. Для тіста борошно з'єднуємо з водою і ложкою рослинної олії. Готове тісто загорніть у харчову плівку і залиште відпочивати на півгодини.

Крок 2

Приготуйте овочеву начинку:

капуста;

одна морква;

корінь петрушки;

половинка цибулини.

Капусту і цибулю наріжте соломкою, моркву і корінь петрушки натріть на тертці. Розігрійте пательню з 1 ст.л. олії, викладіть овочі та тушкуйте їх до м'якості на середньому вогні. Додайте за смаком сіль, чорний перець і орегано.

Крок 3

Приготуйте грибну начинку:

солоні гриби;

свіжі печериці;

половинка цибулини.

Гриби дрібно наріжте. Розігрійте сковорідку з 1 ст.л. рослинної олії. Викладіть гриби, тушкуйте, поки не випарується сік. Додайте дрібно нарізану цибулю, сіль і спеції. Обсмажуйте гриби з цибулею до готовності.

Крок 4

Приготуйте томатний соус:

моркву і цибулю, що залишилися;

два помідори;

томатна паста.

Цибулю наріжте дрібними кубиками (чим дрібніше, тим краще). Моркву натріть на середній або дрібній тертці. Помідори поріжте кубиками. Знову розігрійте сковорідку з ложкою рослинної олії. Обсмажте цибулю до прозорості, постійно помішуючи. Додайте моркву, помідори і томатну пасту, влийте півсклянки води. Добре перемішайте і тушкуйте кілька хвилин. Додайте за смаком сіль, перець, цукор і лимонну кислоту.

Крок 5

Розділіть тісто на 4-6 частин. Кожну частину тонко розкачайте за розміром форми для запікання.

Крок 6

Підготуйте форму. Для цього змастіть її дно та боки рослинною олією. Увімкніть духовку та розігрійте її до 180°С.

Крок 7

Поки духовка гріється, зберіть лазанью. Викладіть на дно форми лист тіста та викладайте шари лазаньї:

овочева начинка;

грибна начинка;

томатний соус;

нарізані кубиками солоні огірки;

лист тіста.

Повторюйте послідовність, поки не використаєте все тісто і начинки. Залиште дві ложки соусу для змащування верхнього шару тіста.

Крок 8

Після того, як ви накрили лазанью останнім листом тіста, змастіть його томатним соусом. Зверху розкладіть помідори чері або нарізані кружечками звичайні томати. Посипте сіллю та орегано.

Крок 9

Накрийте форму фольгою (матовою стороною вниз) і випікайте лазанью 10 хвилин. Потім зніміть фольгу і готуйте ще хвилин 20.

Крок 10

Готову лазанью розріжте на порційні шматки прямо у формі. Викладіть на тарілки, за бажанням прикрасьте свіжою зеленню і подавайте страву гарячою.

Нагадаємо рецепт пісних капустяних котлет. Ця страва з доступних інгредієнтів готується дуже просто, а подавати її можна з таким самим томатним соусом, як для лазаньї.

Раніше Фокус писав, як приготувати пісний грибний суп. Це базовий рецепт, який можна доповнити інгредієнтами на свій смак. Але навіть без добавок, суп безумовно порадує вас насиченим смаком і ароматом.