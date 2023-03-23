Просто та смачно. Рецепт тушкованої капусти з грибами

Пісна та дуже недорога страва, яку дуже просто приготувати.

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Здається, що немає нічого простішого, ніж приготувати тушковану капусту, проте є кілька секретів, після чого вона стає справді дуже смачною. Головне, не шкодувати спецій.

Тушкована капуста може бути як самостійною стравою, так і чудовим гарніром до м'яса. Фокус розкаже, як її приготувати.

Тушкована капуста з грибами

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 600 г;

печериці — 300 г;

одна невелика цибулина;

одна морквина;

помідори-пелаті, або свіжі — 150 г;

один солодкий перець;

олія, перець чорний мелений, сіль, коріандр.

Наріжте цибулю дрібними кубиками й обсмажте в олії до прозорості. Моркву натріть на середній тертці і додайте до цибулі, разом обсмажуйте овочі приблизно дві хвилини.

Додати болгарський перець. Можна взяти свіжий, заморожений, можна обійтися взагалі без нього, якщо смак перцю вам не подобається. Обсмажуйте ще кілька хвилин.

Печериці наріжте тонкими пластинками і додайте до інших овочів. Можна взяти будь-які інші гриби, які у вас є. Після того, як усі інгредієнти на сковороді будуть вже готові, додайте дрібно порізані помідори у власному соку, або свіжі. Посолити, поперчити, протушкувати приблизно п'ять хвилин на невеликому вогні, щоб аромати перемішалися.

Капусту наріжте тонше і додайте до овочів на сковороду. Додайте коріандр, він ідеально поєднується зі стравами з овочів. Тушкуйте всі разом на мінімальному вогні майже пів години. Капуста дасть сік, у якому й досягне готовності.

Якщо всі овочі в сковороду не поміщаються, перекладіть вміст у каструлю.

Коли страва вже буде майже готова — додайте рубану петрушку, вимкніть вогонь і дайте настоятися.

Також із капустою ви можете приготувати смачний пиріг пісний.