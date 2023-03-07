Просто та дуже смачно. Рецепт пісного пирога з капустою

Ця страва підійде і для тих, хто дотримується посту, і просто для тих, хто хоче спробувати щось новеньке.

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Рецептів пирогів із капустою існує дуже багато. Ще б пак, адже капуста, мабуть, найдешевший зимово-весняний овоч. І вона універсальна, адже її можна тушкувати, квасити, робити з неї вареники, пиріжки і навіть котлети.

А ще можна приготувати великий капустяний пиріг, який буде смачним і гарячим, і холодним, а ще він пісний, так що підійде і тим, хто дотримується Великого посту, і тим, хто надає перевагу вегетаріанській дієті.

Рецепт опублікувала відома українська фуд-блогерка Тетяна Литвинова.

Пісний пиріг з капустою

Інгредієнти:

Борошно – 300 г;

Розпушувач – 0,5 ч. л.;

Оливкова олія – 100 мл;

Вода – 100 мл;

Кунжут, сіль.

Для начинки:

Квашена капуста – 300 г;

Печериці – 100 гр;

Одна невелика цибулина;

Картопляне пюре – 100 гр;

Рослинна олія – 1 ст. л.;

Сіль, чорний мелений перець.

Змішайте в мисці борошно, гарячу воду та оливкову олію. Якщо саме оливкової немає, візьміть будь-яку іншу рослинну. Замішайте еластичне тісто. Накрийте його в мисці плівкою або рушником і залиште "відпочивати" на пів години.

Тепер настав час готувати начинку. Можете не додавати картоплю, але тоді смак вийде традиційнішим, без родзинки. Вибір за вами. Картоплю очистіть і відваріть, подрібніть у пюре будь-яким зручним способом.

На сковороді розігрійте олію, підсмажте дрібно нарізану цибулю і нарізані скибочками печериці. Додайте квашену капусту. Якщо вона занадто довга, просто поріжте її ножицями або ножем. Тушкуйте, поки капуста не змінить колір. Ви можете додати свіжу, дрібно нарізану капусту, тушкувати тільки свіжу капусту — вибір за вами. Також у начинку можна додати запечений гарбуз.

Змішайте тушковану капусту з картопляним пюре. Посоліть і поперчіть. Ця начинка "любить" чорний мелений перець. Розділіть тісто на дві частини, розкотіть коржі. Деко застеліть пергаментом, викладіть перший корж, зверху викладіть начинку, накрийте другим коржем, заліпіть краї. Зверху змочіть свій пиріг водою і посипте кунжутом.

Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно пів години. Після цього дістаньте з духовки, накрийте рушником і залиште хвилин на десять. Пиріг готовий.

З капусти ви також можете приготувати смачні капустяні котлети. Це пісна страва. Але ви завжди можете доповнити її так, як вам заманеться.