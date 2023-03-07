Просто и очень вкусно. Рецепт постного пирога с капустой

Это блюдо подойдет и для тех, кто соблюдает пост, и просто для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое.

Related video

Рецептов пирогов с капустой существует очень много. Еще бы, ведь капуста, пожалуй, самый недорогой зимне-весенний овощ. И она универсальна, ведь ее можно тушить, квасить, делать из нее вареники, пирожки и даже котлеты.

А еще можно приготовить большой капустный пирог, который будет вкусным и горячим и холодным, а еще они постный, так что подойдет и тем, кто соблюдает Великий пост и тем, кто предпочитает вегетарианскую диету.

Рецепт опубликовала известный украинский фуд-блогер Татьяна Литвинова.

Постный пирог с капустой

Ингредиенты:

Мука – 300 гр;

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

Оливковое масло – 100 мл;

Вода – 100 мл;

Кунжут, соль.

Для начинки:

Квашеная капуста – 300 гр;

Шампиньоны – 100 гр;

Одна небольшая луковица;

Картофельное пюре – 100 гр;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, черный молотый перец.

Смешайте в миске муку, горячую воду и оливковое масло. Если именно оливкового нет, возьмите любое другое растительное. Замешайте эластичное тесто. Накройте его в миске пленкой, или полотенцем и оставьте "отдыхать" на полчаса.

Теперь пора готовить начинку. Можете не добавлять картофель, но тогда вкус получится более традиционным, без изюминки. Выбор за вами. Картофель очистите и отварите, измельчите в пюре любым удобным способом.

На сковороде разогрейте растительное масло, поджарьте мелко нарезанный лук и нарезанные ломтиками шампиньоны. Добавьте квашеную капусту. Если она слишком длинная, просто порежьте ее ножницами, или ножом. Тушите, пока не капуста не изменит цвет. Вы можете добавить свежую, мелко нарезанную капусту, можете стушить только свежую капусту – выбор за вами. Также в начинку можно добавить запеченную тыкву.

Смешайте тушеную капусту с картофельным пюре. Посолите и поперчите. Эта начинка "любит" черный молотый перец. Разделите тесто на две части, раскатайте коржи. Противень застелите пергаментом, выложите первый корж, сверху – выложите начинку, накройте вторым коржом, залепите края. Сверху смочите свой пирог водой и посыпьте кунжутом.

Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов около получаса. После достаньте из духовки, накройте полотенцем и оставьте минут на десять. Пирог готов.

Из капусты вы также можете приготовить вкусные капустные котлеты. Это постное блюдо. Но вы всегда можете дополнить его так, как вам хочется.